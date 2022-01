El actor turco Kerem Bürsin, considerado uno de los galanes más cotizados de las producciones otomanas y que protagonizó la telenovela “Love Is in the Air”, siempre ha sido visto como un hombre serio, atractivo y maduro; sin embargo, lo que nadie conocía es que la pareja de Hande Erçel es gran fanático de la saga legendaria de Star Wars. Pero eso no es todo, pues, también disfruta pasar varias horas armando distintas figuras con los Lego.

Kerem Bürsin conoció la fama cuando interpretó a Serkan Bolat en la telenovela “Love Is in the Air”, (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original), producción en la que trabajó junto a su actual novia Hande Erçel quien encarna a Eda Yildiz.

El drama fue todo un éxito en su país -Turquía- y debido a su gran aceptación también pudo ser visto en países como España y en algunos de Latinoamérica.

Kerem Bürsin y Hande Erçel se enamoraron durante las grabaciones de Love Is in the Air. (Foto: MF Yapım)

Actualmente, Kerem Bürsin y Hande Erçel vienen recuperándose luego que a inicios de enero del 2022 se contagiaran de coronavirus, un hecho que preocupó a sus miles de fanáticos, pero por buena suerte los actores lograron vencer al COVID-19.

LEGO Y STAR WARS, EL HOBBY QUE NADIE CONOCÍA DE KEREM BÜRSIN

Por más complicado que pueda resultar construir una gran nave espacial de Star Wars, solamente con varias piezas de Lego, esto no es inconveniente para el actor Kerem Bürsin quien demostró que para él eso no es problema, por más tiempo que esto demande.

En un video se puede ver que el protagonista de “Love Is in the Air” tiene como hobby armar grandes figuras usando piezas de Lego y en esta oportunidad lo hizo con una nave de Darth Vader, referente a una de sus películas favoritas, Star Wars.

El propio actor usó su cuenta de Instagram para demostrar cómo fue el proceso de armado de la gran nave espacial de Star Wars para lo cual tuvo que usar las 4.784 piezas de Lego. Esto forma parte de su colección especial dedicada a la saga de ciencia ficción.

EL COMENTARIO DE SU NOVIA, HANDE ERÇEL

El famoso video de Kerem Bürsin no pasó desapercibido y fueron miles de comentarios los que recibió el actor en su publicación. Lo que llamó la atención fue el comentario de su novia, Hande Erçel, quien fue la primera en escribir algo.

La actriz solamente colocó un emoticon de la cabeza de un robot y otro referido a un fantasma. Esto causó gran emoción entre sus fans quienes además de darle un like a la publicación también lo hicieron con el comentario de la recordada Eda Yildiz.

El video tiene más de un millon de “me gusta” y 15 mil comentarios.

Hande Erçel comentó el video de su novio Kerem Bürsin. (Foto: captura de pantalla)

¿QUIÉN ES KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin nació en Estambul, Turquía, el 4 de junio de 1987; es decir, actualmente tiene 33 años.

Desde muy pequeño sintió atracción por el mundo de la actuación, al punto de convertirse en su mayor pasión. De hecho, fue elegido mejor actor de teatro en una competencia de la escuela secundaria en los Estados Unidos.

Bürsin ha vivido en varios países, entre estos, Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Estados Unidos. De hecho, en 1999, cuando tenía 12 años, se mudó con su familia a Norteamérica.

Bürsin estudió Marketing para contentar a sus padres. Ellos le pidieron que tuviera un plan B en caso no prosperara su carrera como actor, y si bien le divertía mucho su profesión, no era lo suyo.