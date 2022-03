Hande Erçel y Kerem Bürsin se encuentran en el ojo mediático tras conocerse el final de su relacion. Desde que empezaron los rumores, a inicios de 2022, los protagonistas de “Love Is in the Air” han preferido mantenerse en silencio, pero sus movimientos confirman su ruptura: cada uno está haciendo su vida por separado, ambos borraron todas las fotos que tenían juntos en sus redes sociales y cada vez se muestran más distanciados el uno del otro.

El romance se confirmó en abril del 2021, luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas. A partir de entonces se convirtieron en una de las parejas más populares de Turquía y cada cosa que hacían juntos era seguida con atención por sus fans y la prensa de su país.

Si bien las pistas apuntan a que los actores de “Love Is in the Air” ya no están juntos, según los medios turcos desde la última semana de enero 2022, lo cierto es que mucho se ha dicho sobre ellos. Hande Erçel está en Londres haciendo su vida y Kerem Bürsin ha sido relacionado con su exnovia Yağmur Tanrısevsin. ¿el actor realmente regresó con su expareja?

Hande Erçel y Kerem Bürsin eran una de las parejas más famosas en Turquía (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

KEREM BÜRSIN, ¿REALMENTE REGRESÓ CON SU EX YAĞMUR TANRISEVSIN TRAS SEPARARSE DE HANDE ERÇEL?

Kerem Bürsin y Yağmur Tanrısevsin estuvieron juntos durante un año y su relación terminó en 2014. Los actores, que estaban hablando de casarse en aquella época, se separaron porque no podían dedicarse tiempo el uno al otro debido a sus proyectos profesionales.

En nombre de Yağmur Tanrısevsin ha tomado fuerza en los últimos días en la prensa turca debido al seguimiento de Kerem Bürsin con su exnovia en las redes sociales después de romper con Hande Erçel. Es por ello que muchos se han preguntado: “¿han regresado?”.

Según los medios turcos, Yağmur Tanrısevsin regresó a Estambul procedente de Hatay tras el final de la serie de televisión que protagonizó y fue consultada por la relacion actual con Kerem Bürsin.

La actriz turca, de 31 años, afirmó que ha estado viviendo en Hatay durante nueve meses para la serie en la que trabajó y que ama la región donde se estuvieron realizando las grabaciones de su último proyecto.

“El drama en el que participé terminó, fue un buen trabajo. He estado viviendo en Hatay por nueve meses, acabo de legar a Estambul”, afirmó Yağmur Tanrısevsin.

“Fue planeado, por supuesto, lo siento, fue triste despedirme de mis amigos actores, queríamos mucho a Hatay. La vida era muy buena allí, pasaba tiempo allí incluso en vacaciones antes de venir a Estambul. La comida de Hatay estuvo muy buena, la recomiendo. Si hay un proyecto nuevamente, iré”, agregó la actriz sobre su estadía en Hatay.

Luego, Yağmur Tanrısevsin puso fin a las afirmaciones de que “el amor puede comenzar de nuevo entre ella y Kerem Bürsin”, un rumor que ha estado sonando con fuerza en los medios de su país: “No hay otra vez una situación amorosa”, sentenció.

Los medios turcos reportaron que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban separados desde la última semana de enero 2022. A pesar de los fuertes rumores, ninguno de los actores ha salido a pronunciarse al respecto pero todo parece indicar que el amor acabó entre ellos.