Kerem Bürsin es un reconocido actor turco que ganó fama mundial con la telenovela otomana “Love is in the air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original), en la que se vinculó sentimentalmente con su compañera de reparto Hande Erçel, con la que tiempo después terminó su romance. Si bien, su trabajo ha sido destacado por críticos, hay una producción en la que participó que fue catalogada como la peor película de su carrera. Nos referimos a “Sharktopus”.

En los siguientes párrafos, te contamos de qué se trata este filme y cuál fue el papel que tuvo este galán, cuyo trabajo ha destacado en televisión, cine y teatro, además de haberse desempeñado como coproductor.

Cabe señalar que el histrión fue intervenido quirúrgicamente por una hernia discal en marzo de 2023, hecho que asustó a sus millones de seguidores que estaban pendientes de su salud, por fortuna todo pasó y Kerem empezó a retomar su vida tanto personal como profesional.

Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más cotizados (Foto: @TAG / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “SHARKTOPUS”, LA PEOR PELÍCULA DE KEREM BÜRSIN?

“Sharktopus” es una película estadounidense de terror y ciencia ficción de 2010, donde un veinteañero Kerem Bürsin participó con el papel de Andy Flynn. El rol protagónico estuvo a cargo de Eric Roberts.

¿De qué trata? La Marina de los Estados Unidos le encarga a un grupo conocido como “Blue Water” crear, mediante manipulación genética, una especie de animal mitad tiburón y mitad pulpo para luchar contra el enemigo: los piratas somalíes. Algo que finalmente se concretiza y lo bautizan con el nombre de Sharktopus.

Durante una demostración, el invento es usado para atacar a narcotraficantes fuera de Santa Mónica; sin embargo, la bestia es más fuerte y no puede ser controlada por sus creadores, logrando escapar a Puerto Vallarta (México), por lo que es perseguido por sus creadores. A su paso, ataca a visitantes a la playa y todo es registrado por un equipo de televisión. Al final, el monstruo es derrotado, luego de que incrustaran explosivos en el cerebro, que posteriormente fueron detonados.

Sara Malakul Lane y Kerem Bürsin en "Sharktopus", película de 2010 (Foto: New Horizons Picture)

CALIFICACIÓN DE “SHARKTOPUS”

En IMDB, “Sharktopus”, tuvo una puntuación de 3,2 sobre 10, que se basó en más de 8 mil análisis.

En Rotten Tomatoes, “Sharktopus” tiene un 50% de calificación, basado en 6 críticas; asimismo, recibió un 24% de puntuación de la audiencia.

En Filmaffinity, “Sharktopus” tuvo una puntuación de 2,8% de 454 votaciones.

"Sharktopus" se estrenó en 2010 y estuvo protagonizada por Eric Roberts (Foto: New Horizons Picture)

FICHA TÉCNICA DE “SHARKTOPUS”