A pocos días de cumplir 35 años, Kerem Bürsin se ha dejado ver en un evento en el que se lo ha pasado más que bien y en el que se ha reencontrado con una excompañera de la serie “Love Is in the Air”. Se trata de la actriz Melisa Döngel, quien interpretó a Cerem Başar en la ficción “Sen Çal Kapımı”, que se convirtió en un éxito turco internacional.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Kerem Bürsin no celebrará sus 35 años

Bürsin nos tiene acostumbrados a que todo lo que haga o diga genere un auténtico revuelo entre sus fans. Esta vez, el reencuentro del galán con Melisa Döngel ha sido el centro de atención, especialmente porque la joven no dudó en compartir la cariñosa instantánea del momento en la que ambos se han dejado ver muy alegres.

El divertido reencuentro de los actores de “Love Is in the Air” durante la celebración de un evento que tenía como anfitriona a la actriz de ‘Amar es primavera’, Nilperi Sahinkaya, ha dado mucho de qué hablar y ha tenido eco en las redes sociales.

Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más exitosos del momento a nivel internacional (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

EL DIVERTIDO REENCUENTRO DE KEREM BÜRSIN Y MELISA DÖNGEL

Kerem Bürsin y Melisa Döngel, actores de “Love Is in the Air”, han protagonizado un divertido reencuentro. Los intérpretes turcos se han dejado ver muy felices durante la celebración de un evento tras un largo tiempo sin mostrarse juntos en las redes sociales.

Melisa Döngel no ha dudado en compartir una cariñosa instantánea del reencuentro en la que ambos se han dejado ver muy alegres y pasándola muy bien. Luego, Bürsin hacía eco a la publicación de su compañera en su cuenta de Instagram.

Si bien hace mucho tiempo no coincidían por temas laborales, los actores turcos han demostrado que mantienen una buena química tras haber trabajado juntos en la serie “Love Is in the Air”.

Kerem Bürsin y Melisa Döngel, actores de “Love Is in the Air”, han protagonizado un divertido reencuentro (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

A través de numerosas fotografías rodeado de amigos, Kerem Bürsin nos ha hecho partícipes del agradable momento que vivió durante una noche cargada de reencuentros y agradables momentos, casi como una previa a su cumpleaños 35.

Además del reencuentro con su compañera Melisa Döngel, Kerem Bürsin también fue visto con Nilperi Sahinkaya. La actriz que dio vida a Seyman en la serie ‘Amar es primavera’ acaparó todos los focos en una noche donde ella fue la protagonista.

El evento que se realizó fue organizado para promocionar una campaña de la mano de Nilperi, donde sus compañeros y amigos asistieron para acompañarla.

Durante la celebración, Bürsin mostró la buena relación que mantiene con Nilperi, bromeando con esta mientas le graba un vídeo a traición que colgó en sus redes sociales. Sin duda, se vivió un buen ambiente y compañerismo entre los actores turcos.