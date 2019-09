Kevin Blow en El valor de la verdad: las preguntas más polémicas que contestó la expareja de Michelle Soifer

Tras responder a 20 preguntas en El valor de la verdad, el cantante dominicano Kevin Blow se llevó 25 mil soles. Pese a que contó todo lo relacionado a Michelle Soifer, varias de sus respuestas causaron asombro.

Y es que el participante del polémico programa no dudó en asegurar que su expareja le fue infiel y que tuvo actitudes negativas con otros hombres cuando estaba con él.

Incluso contó que una oportunidad lo agredió hasta quebrarle la nariz y que no era la primera vez que lo golpeaba. A continuación, las preguntas más polémicas que contestó en el sillón rojo de Beto Ortiz.

¿Te fue infiel Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"A mediados del año pasado entro a un reality y sentí cosas que cambiaron. Ella era una persona muy dada a la relación y hubo cambios e interés por otras cosas. Le pedía hacer cosas como ir al gimnasio, pero no quería. Cuando de pronto me dice que un chico iba a entrenarla en la casa y la vi muy activa.Ahí empezaron mis sospechas [...]. Después de un tiempo le pregunto si me sería infiel, a lo que me juró por su papá y sobrino que jamás lo haría. Al ser mis sospechas más fuertes sincronizo su whatsapp con mi computadora y veo conversaciones cariñosas entre ellos [...]. En esos diálogos, él le dice: 'ahora me voy a bañar y te hablo cuando termine', a lo que ella le responde: ‘Me gustaría estar en la ducha contigo y estar en la cama otra vez desnuda’”. Tras ello entramos en crisis porque la confronté al día siguiente, pero ella lo negó. Al final lo aceptó y me pidió disculpas [...]. Le conté a mi padre y me respondió que ella no iba a cambiar porque la "conociste así, ¿qué esperabas?".



¿Le fue infiel Michelle Soifer a Erick Sabater contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)



“No le echo la culpa porque lo acepté. Todo inició con un beso que yo le correspondí durante las conversaciones para una grabación mía. Luego le pedí conversar, pero me dijo que fuera a su casa. Entré a su habitación, pero continuamos lo que habíamos dejado a medias y pasó lo que tenía que pasar. [Tuvo relaciones paralelas] unos 8 o 9 meses. Yo también le fui infiel a mi prometida, con quien me iba a casar".



¿Te contaba Michelle Soifer que casi nunca tenía sexo con Sabater?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Yo le pregunté durante esos encuentros [clandestinos] por qué decide estar conmigo a lo que ella me responde, entre otras cosas delicadas, porque eventualmente tenía intimidad con Sabater pues todo en su relación eran reclamos".



¿Invitó a cenar Jefferson farfán a Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"En una oportunidad entró una llamada en la que él la invitaba a cenar, le dice para ir a comer y de paso se comen el postre. Yo le reclamé, pero me respondió que solo era su amigo. Después de enojarme, ella lo bloqueó de Instagram en esa oportunidad para no generar más conflictos entre nosotros".



¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Sucedió cuando le reclamé por mi celular que lo había dejado cargando. Ella me dijo que no sabía nada, pese a que lo puse a su lado, entonces como tenía una botella de agua le eché un poco en su cara, pero su reacción fue golpearme. Yo ya tenía una operación en la nariz y me la desvió. Tras eso fui al baño y revisé mi rostro, regresé al cuarto y le dije que me iba a ver al médico [...]. No fue la única vez, sucedieron 3 o 4 veces más. En varias oportunidades me provocaba. Cuando lo hizo por segunda vez, le señalé que me iba de la casa y ahí paró".



¿Agrediste a Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Después de que ella me araña y corta, le hago fuerza en la cama, pero Michelle se resbala y cae en la alfombra. Como estaba de espaldas, yo con una mano le sujeto ambos brazos, con la otra la presiono contra el suelo y le digo que me pida perdón, algo que no hizo. Con eso, lo único que busqué fue hacerle saber que yo tenía más fuerza que ellas. Fue una situación muy incómoda".



¿Le fuiste infiel a Michelle Soifer en su casa?

Respuesta: Sí (Verdad)



Tras sonreír, Kevin Blow dice: "Sucedió hace tres meses y medio. Fue lo último que quise hacer antes de separarnos, a raíz del bailarín y otras situaciones que habíamos vivido. Lo hice para que ella sienta cómo estaba y porque me hizo perder mi tiempo [...] Fue con una persona extranjera que no es pública, con quien coincidí en una conferencia, la invité a la casa y cuando me preguntó si tenía pareja le dije que todo se había acabado. Hicimos lo que debimos hacer [...]. Ella fue quien contó de eso a la hermana de Michelle, a quien llamó tras contactarla por Intagram diciendo que estaba embarazada. Yo, para que suceda eso, había tomado mis precauciones y no podía chantajearme, aunque insistió y mi hermano le dijo que se haga una prueba. Todo era falso".



TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Te fue infiel Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



2. ¿Le fue infiel Michelle Soifer a Erick Sabater contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)



3. ¿Te contaba Michelle Soifer que casi nunca tenía sexo con Sabater?

Respuesta: Sí (Verdad)



4. ¿Afanaba Josimar a Michelle Soifer cuando estaba contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)



5. ¿Invitó a cenar Jefferson Farfán a Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



6. ¿Se le mandaba Michelle Soifer a Jefferson Farfán?

Respuesta: Sí (Verdad)



7. ¿Le gustaba a Michelle Soifer visitar brujos?

Respuesta: Sí (Verdad)



8. ¿Coqueteaba Ignacio Baladán con Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



9. ¿Te prohibió Michelle Soifer que trabajaras con bailarinas?

Respuesta: Sí (Verdad)



10. ¿Te celaba Michelle Soifer con Korina Rivadeneira y Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)



11. ¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



12. ¿Agrediste a Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



13. ¿Se quedaba Michelle con el dinero de tus shows?

Respuesta: Sí (Verdad)



14. ¿Le prestaste dinero a Michelle Soifer para la compra de un auto?

Respuesta: Sí (Verdad)



15. ¿Te aprovechaste de la fama de Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



16. ¿Le fuiste infiel a tu esposa con Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)



17. ¿Le fuiste infiel a Michelle Soifer en su casa?

Respuesta: Sí (Verdad)



18. ¿Se encontraron Michelle Soifer y Jefferson Farfán en Larcomar?

Respuesta: Sí (Verdad)



19. ¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?

Botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Crees que Michelle Soifer buscó a Jefferson Farfán por interés?

Respuesta: Sí (Verdad)



20. ¿Aún amas a Michelle Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)