Khloé Kardashian reveló que Tristan Thompson intentó besarla en el cumpleaños de su hija | FOTOS

La modelo y estrella de televisión estadounidense, Khloé Kardashian, reveló en la temporada número 17 del reality “Keeping Up With The Kardashians” que su ex pareja, Tristan Thompson, intentó besarla.

Todo sucedió durante la fiesta de cumpleaños de la pequeña True, donde Thompson asistió e intentó besar a Khloé Kardashian, quien lo rechazó rotundamente. Sin embargo, no es lo único anecdótico que sucedió en la reunión.

La modelo también contó que tras este episodio, Thompson casi empieza una pelea con el rapero Kanye West, pareja de Kim Kardashian.

Recordemos que este no es el primer intento del basquetbolista por acercarse a Khloé, ya que anteriormente le ha mandado regalos a su casa e incluso la saludo por su cumpleaños con un tierno mensaje.

Sin embargo, luego que la engañara con Jordyn Woods, mejor amiga de Kylie Jenner, la modelo ha señalado que no desea regresar con el padre de su hija.