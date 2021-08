Kiko Macanudo, el miembro fundador del controversial Grupo Marrano, conjunto musical que se encargó de parodiar muchas canciones en español con un cargado doble sentido en sus letras, falleció el 29 de agosto, el mismo día de su cumpleaños.

El 29 de agosto, desde la cuenta oficial del polémico “Grupo marrano” se confirmó la muerte. “Descansa en paz Kiko Macanudo, uno de nuestros marranos fundadores. Nos unimos a la pena que embarga a toda su familia”, dice en el post de la cuenta de Twitter del polémico grupo.

Los integrantes del Grupo Marrano pidieron a todos los fans de los pornocorridos a manifestar sus condolencias. Los fanáticos de la agrupación aseguran no poder creer tal noticia tan impactante.

¿DE QUÉ MURIÓ KIKO MACANUDO DEL GRUPO MARRANO?

Hasta el momento, ni familiares, amigos ni integrantes del grupo del que perteneció Kiko Macanudo, han revelado las causas oficiales de su muerte, ante la lamentable noticia. Algunos comentarios en redes sociales señalan que Kiko Macanudo murió a causa del COVID-19, pero esta versión no es oficial.

¿QUÉ ES EL GRUPO MARRANO?

La agrupación nació en Monterrey, Mexico, como “Grupo marrano”. Se inició en el año 2002 con el fin de divertir y relajar a sus integrantes de los proyectos en los que siempre estábamos sumergidos, indica el grupo en su propia página.

Grupo marrano no es una agrupación convencional, pues a diferencia de otros grupos de música regional mexicana, no suena en la radio o sus videos musicales no aparecen en televisión, esto debido al alto grado de uso de malas palabras. Es considerada, aseguran, música de culto.

Por sus letras con groserías, expresiones muy fuertes o imágenes muy burdas e indecorosas, el Grupo marrano se hace responsable del tipo de contenido de su música.

Muchos artistas reconocidos se han ido integrando al proyecto, incluso parodiando sus propias canciones, “para solo divertirse y jugar con el lenguaje explícito, manteniendo escondida su identidad”, a través de las máscaras de cerdos o marranos.

