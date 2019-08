Kim Kardashian comparte fotografías promocionales de su marca KKW Beauty y enciende la polémica

La socialité Kim Kardashian ha vuelto a ser noticia y no por sus exuberantes fotografías, ni por alguna publicación romántica o familiar. En esta oportunidad, su más reciente publicación en Instagram ha causado gran revuelo entre sus seguidores.

La modelo compartió varias fotografías promocionales de su marca KKW Beauty, con tonos mates inspirados en los años 90, pero hubo una que se robó la atención de todos y ha generado un debate en redes.

En la primera imagen de una publicación en Instagram, aparece la empresaria de 38 años luciendo algunos de los productos y un conjunto negro de Versace, pero el exceso de retoques y el abuso de edición han causado gran revuelo.

La publicación cuenta con más de 1’630,067 ‘me gusta’ y ha generado comentarios divididos. Por un lado, algunos seguidores consideran que la fotografía resalta la belleza de la modelo; sin embargo, otro grupo piensa lo contrario.

"¿Esa eres tú, Kim?", "Qué rara te ves, no pareces tú", "Pareces un avatar o un personaje de videojuegos, no te ves real", "Estoy confundida, ¿por qué se ve tan diferente?", "No parece ella, qué extraña foto", "Es excesivo el contorno de nariz", son algunos de los cientos de comentarios.

Cabe señalar que tanto la colección nueva, como el estilo en el que aparece maquillada, rinden homenaje a los años noventa y ha famosas mujeres de esa década, como las cantantes de R&B Toni Braxton, Aaliyah o la modelo Naomi Campbell.

Asimismo, Kim Kardashian está rescatando su famoso 'contouring' y sus populares tonos tierra mate. La socialité también suele mostrar los resultados de sus productos y todas las posibilidades que pueden lograrse con ellos.