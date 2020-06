El grupo de cosméticos estadounidense Coty adquirió una participación del 20% en la compañía de productos de belleza de Kim Kardashian, valorizando la firma de la estrella de reality shows en unos 1.000 millones de dólares.

La empresa pagará 200 millones de dólares y junto con la firma de Kim Kardashian “enfocarán sus esfuerzos para ingresar en nuevas categorías de productos y liderar la expansión global más allá de sus líneas de productos existentes”, señaló un comunicado de prensa.

La también esposa del cantante de hip hop Kanye West, junto a su equipo, “liderarán todos los esfuerzos creativos en términos de iniciativas de productos y comunicación, basándose en su notable capacidad para hablar con una audiencia global a través de las redes sociales”, puntualizó Coty.

Kim Kardashian ha construido un imperio explotando el fenomenal éxito de la serie de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”, que desde 2007 sumerge a los espectadores en la vida de las madres y hermanas Kardashian y Jenner.

Ese show presume de tener unos 177 millones de seguidores solamente en la red Instagram y unos 300 millones sumando todas las plataformas donde está presente.

