¡Falsa alarma! La sociality Kim Kardashian dio una buena noticia sobre su actual estado de salud para la alegría de todos sus seguidores en el último episodio del programa "Keeping Up With the Kardashians". Esto luego de que le dijeran en un episodio anterior que sus anticuerpos dieron positivo para el lupus y la artritis reumatoide; enfermedad que aqueja a otros famosas, tales como Selena Gomez, Michael Jackson, etc.

La empresaria contó que quería estar cien por ciento segura del diagnóstico pasado, por ello había buscado la experiencia del Dr. Daniel Wallace, quien le recomendó acudir con el doctor Ami Ben-Artzi, para confirmar este domingo que lo que padece no se trataría de lupus o de artritis.

Un ultrasonido detallado fue necesario para determinar el resultado final. “Hoy me van a hacer un ultrasonido de todas mis articulaciones para ver qué es lo que sucede. Mis pruebas de sangre son alarmantes, pero el ultrasonido realmente determinan qué me sucede”, comenta Kim al principio de la emisión.

Afortunadamente para la sociality, su familia, fans y demás involucrados, resultó que Kim Kardashian no tiene ni lupus o artritis reumatoide, según le confirmó después el doctor Wallace, luego de revisar los resultados del ultrasonido.

"Entonces, en primer lugar, si tuviera alguna evidencia de Lupus, el Dr. Ben Artzi lo habría visto. Y no tienes Lupus ni Artritis Reumatoide", le aseguró el Dr. Wallace a Kim durante una cita de seguimiento.

"Probablemente tienes artritis psoriásica, porque la psoriasis va y viene y ahora no tienes nada de eso", le explicó el médico.

“El dolor a veces vendrá o se irá, pero puedo manejarlo y esto no me va a detener”, reflexiono muy aliviada Kim Kardashian en el episodio de Keeping up with the Kardashians.