Kim Kardashian: el antes y después de la celebridad estadounidense

Kimberly Noel Kardashian West, conocida simplemente como Kim Kardashian, es una empresaria y celebridad estadounidense que empezó a obtener cierta popularidad al ser vista como una amiga bastante cercana de Paris Hilton a mediados del 2006.

Sin embargo, su fama aumentaría notablemente a partir de enero de 2011, con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian mientras dejaban Los Ángeles para abrir su tercera tienda DASH en Nueva York.

(Foto: GTRES)

Posteriormente, gracias a su aparición en renombrados programas de televisión, y más el lanzamiento del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, el cual puso a toda la dinastía Kardashian bajo las luces de los reflectores, su fama no hizo otra cosa que establecerse a nivel mundial.

Es así que Kim Kardashian es considerada al día de hoy una de las mujeres más sexys del planeta debido a su voluptuosa apariencia que le ha permitido posar para las lentes de los más famosos fotógrafos. No obstante, ella no siempre lució así. Y es que al igual que algunas de sus hermanas, ha pasado por el quirófano para obtener esas tan envidiadas características que causan furor entre sus seguidores.

(Foto: Instagram)

Debido a lo anterior, hemos recopilado algunas fotografías que demuestran el notorio cambio que Kim Kardashian ha tenido con el pasar de los años. Revisa la galería y sorpréndete con su evolución 'beauty'.