Kim Kardashian se emociona y agradece las muestras de cariño tras cumplir 38 años

En su cumpleaños número 38, Kim Kardashian recibió el amor de sus seres queridos y de los millones de seguidores de sus plataformas sociales. Celebridades como Jennifer Lopez y Paris Hilton compartieron fotografías, acompañadas de emotivos mensajes que emocionaron a la socialité.

Por este motivo, ella decidió grabar un video que compartió mediante su cuenta de Instagram . "¡¡Gracias a todos por las felicitaciones de cumpleaños!! 💕 Hoy tengo un cumpleaños especial compartiendo mis episodios favoritos de 'Keeping Up With The Kardashians'", escribió junto al clip.

Como era de esperarse, la publicación fue aplaudida por sus fanáticos y ya registra más de tres millones y medio de corazones. Sus hermanas Khloé, Kourtney y Kendall también subieron un post dedicándole palabras de admiración y cargadas de ternura.

"Has sido toda mi vida alguien a quien admiro. Estoy tan impresionada por la mujer, la esposa y la madre en que te has convertido. Estoy muy agradecida de que nos hayamos acercado el año pasado. ¡Eres un maldito jinete! ¡Sin ti me perdería!", comentó la menor del clan.

Kendall Jenner hizo lo propio y compartió un vídeo-resumen de su vida, con los mejores momentos de su niñez. Kanye West, esposo de Kim, no se quedó atrás y como no podía ser de otra manera, fue el más romántico de todos.

Con un clip donde aparece tocando el piano y sus hijos bailando al fondo, conmovió la plataforma social con sus palabras: "Kim, eres maravillosa. Seguiré intentando hacer cosas que puedan expresar lo bella que eres por dentro y por fuera y lo mucho que te quiero y a nuestra familia".