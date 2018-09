Kim Kardashian: fotos de su antes y después 

Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas en todo el mundo, además cuenta con más 118 millones de seguidores en Instagram, es decir, todo lo que haga, diga, o publique será noticia.

Hace unos días compartió unas fotografías de su época estudiantil que sorprendieron a todos sus seguidores, principalmente, porque se muestra a una Kim muy diferente a como luce actualmente la empresaria estadounidense. En unas de las imágenes que compartió la esposa del rapero Kanye West escribió: "Octavo grado. Drew Barrymore era mi todo".

En otra luce el cabello castaño, labios finos, maquillaje natural y aspecto juvenil. La celebridad de 37 años, junto a la instantánea escribió: "séptimo grado. Este es el pintalabios que siempre llevo. Tiene que regresar".

Ver esta publicación en Instagram MOOD Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 19 de Sep de 2018 a las 7:33 PDT

Si se compara estas imágenes con otras actuales se evidencian los retoques estéticos cambios que se ha hecho en el rostro. Pero estas no son las primeras fotos de su pasado que comparte la hija de Kris Jenner.

Ver esta publicación en Instagram 1998 Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 4 de Sep de 2018 a las 4:01 PDT

¿QUIÉN ES KIM KARDASHIAN?



Kimberly Noel Kardashian West, conocida como Kim Kardashian, nació en Los Angeles, 21 de octubre de 1980, y es hija del abogado Robert Kardashian y de Kris Jenner, quien también es su mánager. Tiene tres hermanos Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian y dos medio-hermanas por parte de su madre Kendall Jenner y Kylie Jenner.



Antes de saltar a la fama Kim era la asistente de la socialité Paris Hilton, pero todo cambió con la difusión de un video pornográfico junto a su entonces novio, el rapero Ray J. Este video también benefició a toda su familia, ¡quienes protagonizaron la serie de telerrealidad E!, Keeping Up with the Kardashians.

Su primer papel de actuación fue en la serie Beyond the Break. Luego protagonizó en la película de 2008 Disaster Movie, apareció en el episodio de How I Met Your Mother, en el estreno de la tercera temporada de la serie 90210, junto a sus hermanas Khloé y Kourtney.

La más famosa de las Kardashian están inmersa en miles negocios, crea joyas junto a sus hermanas, tiene una maraca de ropa, tiene su propia línea de maquillaje, línea de perfumes, entre otros.

Desde el 2012 tiene una relación con el rapero Kanye West y actualmente tienen tres hijos: North West (5), Saint West (2), y Chicago West.