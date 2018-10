"Bebé celestial": Hija menor de Kim Kardashian debutó como modelo 

De tal palo, tal astilla. Con solo nueve meses, Chicago West, la hija menor de Kim Kardashian , hizo su debut como modelo de KKW Beauty, la marca de cosméticos de la socialité.

Fue ella misma quien, a través de su cuenta de Instagram , publicó una foto de su hija menor formando parte de su más reciente campaña.

En la instantánea la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' se deja ver posando topless y sosteniendo a su pequeña muy cerca de su pecho.

Chicago, en tanto, luce muy cómoda mientras se acurruca con su madre, sentada en su regazo con los ojos cerrados. Para la sesión, Kim usó unos pantalones color rosa metálico que combinaron con la sombra para ojos que promociona.

"¡Mi bebé celestial!. Mostrando las nuevas sombras rosa en la Colección Flashing Light, usando Flashy y High Key, disponibles en KKWBeauty.com", escribió junto a su post, que ya registró más de dos millones y medio de corazones en esta plataforma social.

La empresaria de 38 años también felicitó al fotógrafo, David LaChapelle, así como a su equipo técnico, compuesto por Sam Visser y Chris Appleton.