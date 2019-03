Las 10 fotos más polémicas del Instagram de Kim Kardashian

Kim Kardashian se mueve en las redes sociales como pez en el agua y cada una de sus publicaciones está perfectamente estudiada para mostrar lo mejor de sí misma. Instagram es una de sus plataformas favoritas ya que publica casi a diario y cuenta con 131 millones de seguidores, una de las cuentas más seguidas del medio.

Una de las protagonistas del reality show estadounidense Keeping Up with the Kardashians ha compartido fotos que han sido admiradas por todo el mundo y aquí te dejaremos diez de estas postales que dieron que hablar en su momento. Muchas de ellas generaron polémica entre los millones de usuarios de Instagram.

A sus 38 años, Kim Kardashian ha sabido crearse una fuerte imagen. Su rasgos y figura, le ha ayudado a ser considerada un referente de belleza. Su marca de cosmética KKW es de los negocios que más aportan a Kim, entre otras representaciones.



Kim Kardashian y la fama

Paris Hilton era la reina de los celebrities durante la década de los 2000 con sus salidas y sus amigas entre las que se encontraban Britney Spears, Lindsay Lohan y una joven aun desconocida a la que Paris empleaba como asistente y amiga, Kim Kardashian.

El reality de Paris Hilton The Simple Life revolucionó la televisión estadounidense. Este se emitió por última vez en agosto de 2007, y en octubre del mismo año se estrenó el reality de las hermanas Kardashian, Keeping Up With the Kardashians. El de las polémicas hermanas lleva catorce temporadas, el de Paris solo tuvo cinco.



Kim Kardashian y la psoriasis

Hace poco tiempo supimos a través de la misma Kim Kardashian que sufre una de las afectaciones de piel más notorias a nivel estético: la psoriasis. Manchas rojizas aparecen y desaparecen por el cuerpo sin control, unas veces de forma más intensa que otras.

Para alguien que vive de su aspecto y de mostrarse siempre perfecta, es muy importante el estado de su piel. Por eso, cuando Kim Kardashian compartió esta afectación con el mundo ayudó a que muchas personas que la sufren no se acomplejasen por ello.