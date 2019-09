Miembro de la seguridad de Kim Kardashian habría tacleado a Kris Jenner | VIDEO

¡De película! Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian, sufrió un desagradable episodio después de que un miembro del equipo de seguridad de Kim Kardashian la tacleara por accidente.

Según el adelanto de “Keeping Up With the Kardashians”, Khloé Kardashian llama a Kim –muy preocupada- y le dice que su seguridad atacó a su madre cuando ella intentó ingresar a la residencia de la modelo y Kanye West en California.

Kim se encontraba a bordo de su auto cuando Khloé la llama para contarle lo sucedido. Y es que Kris Jenner no siguió las indicaciones de su hija y no ingreso por la puerta principal de la residencia, sino que intentó hacerlo por “un atajo”, lo que llevó al equipo de seguridad de la modelo y Kanye a abordarla por error.

"Tu seguridad acaba de tirar a mamá. Acabamos de llamar al 911", le dice una angustiada Khloé, mientras que se escucha a Kris quejarse porque le duele el cuello.

Para conocer más detalles sobre el incidente habrá que esperar al siguiente capítulo de “Keeping Up With the Kardashians”, pero hasta el momento promete ser otro capítulo lleno de sorpresas.

Cabe señalar que también se especula que podría tratarse de una broma orquestada por Kriss Jenner y Khloé Kardashian, esto para demostrarle a Kim que tiene demasiadas exigencias con su equipo de seguridad.