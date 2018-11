Kim Kardashian y Kylie Jenner presentan 'KKW X KYLIE II', su nueva línea de cosméticos

Kim Kardashian y Kylie Jenner causaron gran revuelo en Instagram luego de que la primera de ellas compartiera imágenes de la nueva colaboración entre ambas para su línea de cosméticos para invierno antes de ofrecer grandes descuentos por motivo del Cyber Monday.

Las socialités lucieron un vistoso labial carmesí con una cabellera oscura lacea para promocionar el segundo de sus trabajos en conjunto, con la particularidad de que todas las fotografías que Kim Kardashian difundió en Instagram junto a Kylie Jenner fueron tomadas en primerísimo primer plano para resaltar sus productos.

Pero la publicación de Kim Kardashian que remeció Instagram no solo se limitaba a publicitar su línea de maquillaje ya que también la esposa de Kanye West aprovechó la ocasión para promocionar sus perfumes con un gran descuento y anunciar el próximo lanzamiento de su línea de rímeles.

El resaltador de pestañas se presenta como parte del set de la marca Glam Bible Smokey Volume 1, que destaca una amplia colección de productos que permitirá a quienes lo usen recrear el look característico de las estrellas de ‘Keeping Up With the Kardashians’.

El rímel es descrito como una fórmula cremosa de larga duración que define las pestañas instantáneamente y la propia Kim Kardashian asegura que es el 'Santo Grial' de los productos de belleza, además de ser el regalo perfecto para un ser querido en esta Navidad.

El Glam Bible también incluye una paleta de seis sombras para ojos, pestañas postizas, delineadores de ojos y labios de tonalidades 'nude' y durazno, rubor, resaltador de pómulos dorado con brillantina, una esponja maquilladora y un tajador especial para los delineadores.

Todos estos productos de la colección, que fue lanzada hace unos días por el Black Friday, pueden adquirirse a través de kkwbeauty.com y Kylie Cosmetics.