Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de fama y su rostro fuera reconocido en todos los rincones del planeta, Kim Kardashian era principalmente conocida en el mundo de la farándula estadounidense por su amistad con Paris Hilton, de la que aprendió a cómo vivir siempre bajo los flashes de las cámaras.

Si bien pasaron la mayor parte de su juventud sobreviviendo juntas el asedio de los paparazzi, Kim Kardashian salió de la sombra de Paris Hilton una vez que el reality show de su familia comenzó a ganar fama. Pese a ello, siempre recuerda con cariño todo lo que la heredera del imperio hotelero hizo por ella en los comienzos de su amistad.

SUS COMIENZOS

Algo que muchos parecen haber olvidado de Kim Kardashian es que Paris Hilton fue la principal contribuyente en su despegue mediático en los primeros años del nuevo siglo. Durante este tiempo, la futura socialité comenzó a trabajar como su asistente personal/estilista y siempre se le veías juntas en todo lugar.

Aunque técnicamente fue su jefa en dicho periodo de su vida, Kim Kardashian reconoce que pudo establecer una amistad sólida con Paris Hilton y mantener ese vínculo desde hace más de 16 años. En una entrega de E! True Hollywood Story, titulado “¿Quién es Kim Kardashian West?”, la socialité no tuvo más que palabras de agradecimiento para ella.

Pero eso no es todo ya que en el programa especial de una hora, Kim Kardashian recuerda las lecciones invaluables que aprendió de Paris Hilton y dijo que fue el conocimiento mediático de la socialité del nuevo milenio por antonomasia fue lo que realmente la ayudó a sobrevivir en la industria de la farándula.

“Recuerdo que estábamos sentadas en su Mercedes SLR… y en ese momento, los paparazzi hasta se tiraban en el piso para intentar tomarte una foto, de debajo de tu vestido, y ella dijo ‘OK. Tenemos que asegurarnos de no darles lo que buscan’”, contó Kim Kardashian sobre esa experiencia que la ayudaría a lidiar con estos personajes.

Aunque ha estado en el ojo público por más de una década, la también empresaria no pierde la oportunidad para darle crédito a Paris Hilton por abrirle los ojos a una vida de fama. “Fue una gran mentora para mí. Realmente me siento agradecido por mis experiencias con ella… Ella ha sido una gran, gran razón de mi éxito”, agregó.

LEALTAD A SU ANTIGUA JEFA

Dado que Paris Hilton hizo bastante por la carrera de Kim Kardashian, la estrella de reality dijo que siempre estará ahí para apoyar a su amiga de toda la vida. En un capítulo de Keeping Up with the Kardashian, emitido en agosto pasado, la socialité habló sobre cuánto aprecia la amistad de Paris Hilton y dijo que dejaría cualquier cosa para ayudar a su antigua empleadora.

“Realmente quiero hacer lo que sea por ella, ella literalmente me dio una carrera”, reveló la magnate de la industria cosmética a su hermana Khloé Kardashian, que alabó su lealtad hacia Paris Hilton y le dijo que no todos estarían dispuestos a hacer lo mismo que ella por otra persona, especialmente en la industria de la farándula.

“Mucha gente, sin importar cómo obtuvieron su éxito, no diría ‘Logré mi carrera gracias a Paris’, y tampoco diría ‘Voy a hacerte un favor’. Dirían ‘Haha p*rra mira a quién le va bien ahora’. Pese a ello, es algo muy dulce y amable de tu parte considerando lo ocupada que andas ahora”, agregó Khloé Kardashian.

Kim Kardashian terminó la conversación diciendo que “dejaría todo” por Paris Hilton porque, para ella, es importante ser “leal con las personas”. Así que la próxima vez que la heredera de una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo se vea envuelta en algún escándalo mediático, ya sabemos que tendrá de aliada a uno de los nombres más grandes de la industria.