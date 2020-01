La familia Kardashian-Jenner es una de las más mediáticas del mundo, así como también, de las más millonarias. Es de conocimiento publico la gran fortuna que tiene cada integrante, no solo por las ganancias de su reality “Keeping Up With The Kardashians” sino por los emprendimientos que tienen como la marca de cosméticos de Kylie Jenner o la línea de jeans de Khloé Kardashian.

Si bien el clan más popular del espectáculo suele ostentar sus lujos y la gran vida que tienen, tampoco es que se olviden de ayudar. Hace unas semanas vimos como motivaban a sus fans a que colaboren para ayudar a Australia, colecta en la que la menor de la familia donó un millón de dólares.

Sin embargo, Kim Kardashian quiso ir más allá y el día de ayer nos presentó el adelanto del que será su nuevo proyecto: KKW The Justicie Proyect (El proyecto de justicia de Kim Kardashian West). Mediante un clip de un minuto, la esposa de Kanye West nos mostró el trailer en su cuenta de Instagram de lo que ella misma ha denominado su proyecto de vida.





“¡El trailer oficial de mi nuevo documental está aquí! Las reformas por justicia penal es algo que es muy importante para mí y no puedo esperar para compartir estas historias con todos ustedes. #KKWTheJusticeProject se estrena el domingo 5 de abril a las 7 por @Oxygen.”, es la leyenda del video que ya alcanzará las cinco millones de reproducciones.

Durante hace un tiempo, viene trabajando a la par con la justicia americana y ayudando a personas que están presas injustamente y por su situación económica, no pueden acceder a abogados o a un juicio justo.

En las imágenes se pueden ver algunas de las historias que se van a tocar, testimonios de encarcelados, y a la misma Kim visitando las cárceles y estando presente en los juicios de las personas a las que está ayudando.

“Hay problema masivo de encarcelamiento en Estados Unidos”, se le oye decir a la madre de cuatro niños al comienzo del video. También se le puede ver completamente dispuesta a aprovechar su fama para poder ayudar. “Estoy aquí. Úsenme, quiero ayudar. (…) Las personas merecen una segunda oportunidad”, finaliza.

El proyecto ha conmovido a sus millones de seguidores, quienes no dejaron de repetirle la gran labor que está cumpliendo. Su madre Kris Jenner y su hermana Khloé tampoco dudaron en comentar lo orgullosas que están de ella.

No debería llamar mucho la atención que la socialité sea tan apasionada con estos temas, ya que su padre Robert Kardashian fue un reconocido abogado en Estados Unidos, recordado por ser la defensa del deportista OJ Simpson en el caso de asesinato que fue involucrado.

Si bien la celebridad nunca estudió una carrera universitaria, ha declarado muchas veces que está en sus planes hacerlo más que nada para ayudar a personas presas en situación vulnerable, como lo hace en su documental.