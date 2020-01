Kim Kardashian acaba de sorprender a todos sus fanáticos en las redes sociales al publicar nuevas fotografías en bikini. La publicación fue muy comentada por sus seguidores y cuenta con más de 2 millones de ‘corazoncitos’.

“More Cabo”, escribió la empresaria de 39 años en su cuenta de Instagram. En las imágenes que acompañan el encabezado se le puede apreciar con un bikini que deja ver su bien trabajada figura.

“Simplemente sensacional”, “Las mejores fotografías de enero”, “Muy bellas imágenes”, “La mejor de las redes sociales”, fueron algunos de los comentarios que cosechó la socialité de parte de sus fanáticos.

Kim Kardashian cuenta con más de 157 millones de seguidores y cada publicación que realiza cuenta con millones de ‘likes’. La hermana de Kendall Jenner es una de las figuras más importantes de las redes sociales en Estados Unidos.

Como se recuerda, la socialité contó en el reality “Keeping Up with the Kardashians” que tiene algunos problemas con su esposo Kanye West, a raíz del nacimiento de sus hijos.

“Tener tres hijos, sinceramente, es una locura. Recuerdo que fue muy duro para North cuando nació Saint, así que hice todo lo posible para hacerla sentir especial. Y ahora, con Chicago, estoy trabajando aún más duro para asegurarme de que North y Saint pasen suficiente tiempo conmigo y se sientan súper queridos”, cuenta.

“Muchos maridos se sienten desatendidos cuando comienzas a tener hijos y se les quita toda su atención. Piensas que porque son adultos pueden cuidar de sí mismos, pero tu esposo todavía quiere que cuides de él. Estoy segura de que con tres niños estás cansada al final del día y no lo conviertes en una prioridad. Pero realmente tienes que hacerlo”, concluyó la celebridad norteamericana.

