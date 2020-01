Ser las celebridades más seguidas en redes sociales a nivel mundial no las aleja de problemas en la piel, como tener acné, y mucho menos de situaciones que para muchos pueden ser cotidianas entre las hermanas. Un video compartido en YouTube demuestra que Kim Kardashian siempre estará para apoyar a Khloé Kardashian, más aún si el fin es verse más hermosa.

Para nadie es un secreto que la dueña de KKW Beauty es toda una experta en cuidado de la piel, por eso Khloé confía en ella a ojos cerrados, al punto de seguir sus consejos para eliminar un molesto granito.

En YouTube se compartió una escena extra del famoso ‘Keeping Up With the Kardashians’ que ha resultado toda una revelación, pues nadie imaginó que las famosas hermanas hicieran algo que muchas mujeres han realizado en más de una ocasión, por más que los dermatólogos aseguren que tocarse los granos del rostro es peligroso pues se pueden infectar o quedar marcas de por vida.

“¡Dr. Pimple Popper al rescate!”, se le escucha decir a Kim Kardashian antes de ponerse a trabajar en el rostro de su hermana; sin embargo, esta le hace la aclaración de que “solo mi cuello, no vas a ir más lejos”.

En las imágenes de YouTube se le escucha decir “esto es increíble”, mientras usa una herramienta de extracción de granos en la piel de la mamá de la pequeña True Thompson. “¡Este si vale la pena!”, agrega la esposa de Kanye West, mientras que su hermana le dice que “¡Eso duele!”.

Sin embargo, Kim parece disfrutar de su labor: “debería haber sido esteticista. No puedo tomar esto como un hobby real”.

Trucos de belleza

Las famosas hermanas Kardashian-Jenner no solo son celebridades internacionales, sino que sus consejos de belleza y empresas relacionadas al maquillaje las han vuelto todo un referente de quienes buscan lucir hermosas en todo momento.

Por ejemplo, Khloé Kardashian suele sorprender a sus seguidores en Instagram con sus radicales cambios de look y hace poco se descubrió que tiene un armario especialmente diseñado para sus pelucas. Hay cabellos postizos lisos, ondulados, con las puntas peinadas y de diferentes longitudes.

Kim Kardashian, el rostro más icónico del famoso clan, es fanática del contouring que no solo aplica en sus mejillas, sino también para darle mayor volumen a sus labios. Además, para que su rostro no luzca hinchado, ella sigue el consejo de su dermatólogo que es cambiar la postura al dormir para reducir la aparición de bolsas y ojeras. A esto se suma que nunca se va a la cama con el rostro maquillado, pues sabe que eso ayudará a tener una piel perfecta.

Y si de granitos hablamos, la abanderada para dar consejos es Kendall Jenner, quien sufrió por muchos años de acné. En su ritual de belleza nunca se salta un paso fundamental que es lavar bien el rostro. Y, adicional a esto, todas practican un gran consejo de su madre Kris Jenner: limpiarse la piel con una toalla caliente para evitar la obstrucción de los poros y olvidarse de los puntos negros.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de Khloé Kardashian

Kim Kardashian muestra la lujosa fiesta de cumpleaños de su hermana Khloé

TE PUEDE INTERESAR

Kim Kardashian impresiona a sus fans con un inesperado look para promocionar su nueva línea de maquillaje

Kylie Jenner enternece a sus seguidores con foto de su hermana mayor

Kylie Jenner atada en una soga y en lencería enloquece a millones de fans en Instagram