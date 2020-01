Además de ser estrellas del espectáculo, los miembros de la familia Kardashian-Jenner son unos íconos en las redes sociales. Una de sus integrantes es Kim Kardahian, a quien le deben que toda su familia sea conocida y se de inicio al reality “Keeping Up With The Kardashians”.

Con más de 157 millones de seguidores, la celebridad tiene acostumbrados a sus fans a postear publicaciones de su día a día y de su ámbito familiar. Es por eso que Kim no dudó en compartir una fotografía junto a esposo Kanye West y sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

Lo que muchos consideraron una tierna foto en familia terminó desatando miles de comentarios negativos debido a la ubicación del hijo menor de la empresaria. El pequeño Psalm, de 8 meses, aparece en el centro de la mesa al lado de la comida, mientras que su mamá y hermanos están del otro lado sentados juntos disfrutando de su desayuno.

“¿Por qué tu hijo está al centro de la mesa?”, “El bebé está muy lejos de mamá y el resto de la familia. Abandonado al otro lado de la mesa :(”, “Parece que te vas a comer a tu bebé en el desayuno”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin embargo, la publicación en Instagram, que ya cuenta con más de cuatro millones y medio de ‘me gusta’, también ha sido del agrado de muchos. “Que hermosa familia”, “Que bendición”, “Una perfecta mañana”, fueron los mensajes que le dejaron sus fanáticos quienes también le recomendaron a la estrella no hacer caso a los que la critican por tener a su bebé en el centro de la mesa.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RECOMENDADOS

Khloé Kardashian cautiva en Instagram con tierno video de su hija

Kim Kardashian es sorprendida por Kanye West un día antes de su cumpleaños | VIDEO: Instagram