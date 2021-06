Kimberly Reyes alcanzó gran reconocimiento internacional por su personaje de ‘La Diabla’ en la historia de “El final del paraíso”. La actriz colombiana se convirtió en la más mala de la televisión al hacerle la vida imposible a la recordada ‘Catalina Santana’ en el melodrama de Gustavo Bolívar.

A raíz de la gran popularidad que alcanzó al ser parte de la serie de Telemundo, todo lo que haga la actriz colombiana siempre será noticia y por estos días denunció que esta recibiendo amenazas de muerte por un comentario que hizo sobre Miss República Dominicana.

¿QUÉ DIJO KIMBERLY REYES SOBRE MISS REPÚBLICA DOMINICANA?

En la noche en que todo el planeta siguió expectante el reinado de belleza, la también empresaria se refirió en un tuit al peinado que lució la representante del país dominicano en el certamen.

“No supero que Dominican Republic no se ha dejado caer ese postizo de cola de Caballo”, expresó Reyes en un tuit que tiempo después eliminó, pero por desgracia ya se había hecho viral.

Para muchos dominicanos este comentario no fue atinado, así que empezaron a insultar y presuntamente a amenazar de muerte a la colombiana y a su familia.

AMENAZAS DE MUERTE POR TUIT

Tras realizar este comentario en Twitter, Kimberly Reyes generó toda una polémica, ya que sus fans lo tomaron como un mensaje de odio, así que no dudaron en atacarla y recibir amenazas de muerte.

“Estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas (…) Lamento que el ‘tweet’ de alguna manera haya ofendido a algunas personas. De verdad que pido mil disculpas a cualquier persona que haya sentido que critiqué a su candidata”, respondió por medio de sus historias de Instagram.

Además, aseguró que los comentarios no han sido solo en su contra, sino que su familia también ha recibido mensajes de odio. “No hay necesidad de decir cosas tan feas y tan horribles”, agregó.

También explicó que sus motivaciones para realizar el comentario fueron porque quiso “verla brillar más en la gala final”.

“Debo decir que ella fue una de mis candidatas favoritas y cuando hice el ‘tweet’ no me referí a nada ofensivo o en contra de ella, sino que quería verla sin el postizo de cabello, que se lo hubiera soltado. Me parece preciosa”, puntualizó.

Ante esto, Reyes se disculpó con todas las personas a quienes haya herido por sus comentarios y manifestó “o mil disculpas a cualquier persona que haya sentido que critiqué a su candidata” y pidió que por favor no volvieran arremeter de esa manera.

Muchos comentarios por parte de sus seguidores mostraron apoyo y solidaridad con Kimberly, sin embargo, otros dicen que es una lección para ella.