Después de enfrentar y derrotar a Hantengu, Tanjiro y Nezuko vuelven en la cuarta temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, anime basado en la serie de manga del mismo nombre de Koyoharu Gotouge. Después del intento de sacrificio de su hermana, que llamó la atención de Muzan, el cazademonios se somete a un riguroso entrenamiento con el Hashira de Piedra en su búsqueda por convertirse en un Hashira. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva entrega dirigida por Haruo Sotozaki? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama y otros datos.

A inicios del 2024, se estrenó la película “To the Hashira Training Arc” (“Arco de Entrenamiento de los Hashira” en español), que era una recopilación del final de la tercera temporada (Capítulo 11 del “Arco de la Aldea de los Herreros”) y el primer episodio de la cuarta temporada. Por lo que algunos fanáticos ya disfrutaron de los primeros minutos de la nueva aventura de Tanjiro y su grupo.

La cinta de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc” tiene un duración de 110 minutos, fue dirigida por Haruo Sotozaki, escrita por miembros del personal de Ufotable y marca el inicio de la cuarta temporada, que adapta los volúmenes 15 y 16 (capítulos 128-136) del manga.

La cuarta temporada de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", la cual tiene de nombre "Hashira Training Arc", se estrena el 12 de mayo de 2024 en Crunchyroll. (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING ARC”?

La cuarta temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se estrenará en Crunchyroll el domingo 12 de mayo de 2024 en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, CEI, India y Sudeste Asiático.

Cada semana se emitirán nuevos episodios. Más adelante se lanzarán doblajes en español, inglés, portugués, francés, alemán, italiano, hindi, tamil y telugu.

Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos del popular anime solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “DEMON SLAYER” POR PAÍS?

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 9:00 am.

Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 11:00 am.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12:00 pm.

España: 5:00 pm.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “DEMON SLAYER”

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING ARC”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc”, sigue a “los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y sus espadachines de mayor rango, los Hashira. En preparación para la futura batalla final contra Muzan Kibutsuji, comienza el Entrenamiento Hashira. Si bien cada uno lleva fe y determinación en sus corazones, Tanjiro y los Hashira entran en una nueva historia”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING ARC”

Natsuki Hanae le da voz a Tanjiro Kamado

Akari Kito le da voz a Nezuko Kamado

Hiro Shimono le da voz a Zenitsu Agatsuma

Yoshitsugu Matsuoka le da voz a Inosuke Hashibira

Takahiro Sakurai le da voz a Giyu Tomioka

Katsuyuki Konishi le da voz a Tengen Uzui

Kengo Kawanishi le da voz a Muichiro Tokito

Saori Hayami le da voz a Shinobu Kocho

Kana Hanazawa le da voz a Mitsuri Kanroji

Maaya Sakamoto le da voz a Tamayo

Ayumi Mano le da voz a Sumi Nakahara

Yuki Kuwahara le da voz a Naho Takada

Yusaku Yara le da voz a Tecchin Tecchikawahara