Hace unos días, Universal Pictures lanzó el tráiler de “Knock at the Cabin”. Este proyecto tiene como director y guionista a M. Night Shyamalan, un renombrado cineasta en el género del terror, supernatural y que suele realizar sorprendentes giros de trama.

M. Night Shyamalan es conocido por dirigir exitosas películas como “El sexto sentido”, “Fragmentado” y “Glass”. No obstante, también ha tenido cintas catastróficas como “El último maestro del aire”.

Dado que la cinta está basada en una novela, muchos comentan que esto puede presentarse como un desafío para el director.

¿DE QUÉ TRATA “KNOCK AT THE CABIN”?

“Knock at the Cabin” está basada en la novela “The Cabin at the End of the World” escrita por Paul G. Tremblay. La historia gira en torno a una familia de una pareja, Erick y Andrew, que viajan junto a su hija adoptada a una cabaña alejada para tomar unas vacaciones.

No obstante, el viaje termina volviéndose una pesadilla cuando son secuestrados por cuatro personas que quieren realizar un sacrificio para evitar el apocalipsis.

Promete estar llena de momentos tensos e intrigantes, pues la familia debe decidir en qué cree antes de que todo se pierda.

El guion ha sido desarrollado por el propio M. Night Shyamalan junto a Steve Desmond y Michael Sherman.

TRÁILER DE “KNOCK AT THE CABIN”

¿CUÁNDO ESTRENA “KNOCK AT THE CABIN”?

“Knock at the Cabin” se estrenará el 3 de febrero de 2023. La película de Universal Pictures originalmente estaba planificada para el 17 de febrero, pero lograron adelantarla un par de semanas.

EL REPARTO Y PERSONAJES DE “KNOCK AT THE CABIN”

Dave Bautista como Leonard

como Leonard Jonathan Groff como Andrew

como Andrew Ben Aldridge como Eric

como Eric Nikki Amuka-Bird como Adriane

como Adriane Kristen Cui como Wen

como Wen Abby Quinn como Sabrina

como Sabrina Rupert Grint como Redmond