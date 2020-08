Korina Rivadeneira está más que emocionada y cuenta las horas para poder tener en sus brazos a la pequeña Lara, su primera hija con Mario Hart. La modelo venezolana comparte en Instagram todas sus vivencias de las últimas semanas de su embarazo y una reciente publicación ha llamado la atención de sus seguidores.

Y es que en este post, la modelo venezolana luce una prominente pancita pues, como se recuerda, ya se encuentra en el último trimestre de gestación y en solo unos días llegará al mundo su esperada bebé la que - según ha contado- estuvieron buscando mucho tiempo junto al piloto.

En las imágenes, vemos a Korina Rivadeneira usando un top negro y un jean en color azul pero sin duda, lo que roba las miradas, es su barriguita, debido a lo mucho que ha crecido. La también actriz posa apoyada en uno de los muebles de su casa y también agarrando su cintura.

Los fanáticos de la esposa de Mario Hart se han emocionado con las fotografías, que han acumulado cerca de 45,000 “Me gusta”, y en la sección de comentarios le han expresado sus buenos deseos para la familia que ha formado junto al exchico reality.

Sin embargo, a pesar que en sus fotografías posa muy sonriente, Korina Rivadeneira no la pasa muy bien estos días, ya que debido al peso de la bebé está sufriendo dolores muy fuertes en la parte baja de su vientre y en su columna, según ella misma lo reveló en unos videos que compartió en sus Stories.

“Miren por favor la nueva forma de caminar, ya no puedo de otra. Así camino ahora y el dolor es fuertísimo. Si no camino así me duele tanto que no lo tolero, siento que me quema de lo fuerte que es el dolor (...) El dolor de acá (zona lumbar) está criminal”, se le escucha decir en el clip.

Korina Rivadeneira ya no puede caminar muy bien a pocos días de dar a luz a su hija.

VIDEO RECOMENDADO

Korina Rivadeneira terminó de decorar el cuarto de su bebé y muestra cómo quedó

Korina Rivadeneira terminó de decorar el cuarto de su bebé y muestra cómo quedó