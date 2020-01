Si hay algo que aman las hermanas Kardashian-Jenner, además de los reflectores y flashes es, sin duda, viajar. Ellas acostumbran a sorprender a sus seguidores en redes sociales con sus constantes y lujosos paseos a paradisíacos lugares, con sol o nieve, pero siempre rodeadas de su familia. Esta vez Kourtney Kardashian se fue de vacaciones con sus hijos y todo quedó documentado en Instagram.

En esta ocasión, la celebridad estadounidense disfrutó de la naturaleza en Idaho, un estado del noroeste de Estados Unidos conocido por sus paisajes montañosos y las vastas extensiones de naturaleza protegida y áreas de recreación al aire libre.

Estas últimas fueron las más disfrutadas por su hija de 7 años, Penélope, y Reign, de 5. Ambos no pararon de jugar, tomarse fotos frente a las cabañas de madera, pasear en carritos de golf y sorprenderse con la vista que parecía sacada de un cuadro.

Para este viaje, Kourtney Kardashian solo estuvo acompañada de dos de sus hijos, pues el mayor, Mason de 10, no se unió a la excursión y los motivos no fueron revelados.

Su hija de 7 años, Penélope, y Reign, de 5, acompañaron a Kourtney Kardashian. (Foto: Instagram)

La hermana de Kim Kardashian compartió en Instagram algunos selfies que la mostraron muy relajada por la naturaleza y hasta publicó uno muy especial con su hija. Sin duda, la familia disfrutó al máximo de la experiencia pues también hicieron una fogata al aire libre.

La estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’, de 40 años, tiene tres hijos con su ex Scott Disick con los que ama salir de la ciudad y vivir nuevas aventuras. En octubre pasado, ella se defendió de diversos ataques en redes sociales por llevárselos a pesar de estar perdiendo sus clases en la escuela. Kourtney Kardashian fue muy enérgica al afirmar que “viajar también puede ser educativo”.

Kourtney Kardashian se tomó algunos selfies durante sus vacaciones en Idaho. (Foto: Instagram)

“Todos tenemos nuestras prioridades. Así que haré recuerdos con mis hijos y personas increíbles mientras vivo mi vida al máximo", aseguró en otra oportunidad cuando la cuestionaron por mostrar en Instagram todos sus paseos y “no trabajar”.

“¿Quién dice que no soy una madre trabajadora? Porque definitivamente lo soy. Las mamás que trabajan pueden dedicarse, por supuesto. Como mujeres, deberíamos apoyarnos mutuamente para lo que nos permite ser lo mejor posible, no ser tan críticas y críticas entre nosotras. Todos hacemos las cosas a nuestra manera", agregó.

