“The Kardashians” es uno de los programas más populares de la actualidad, pues cuenta con la participación de una de las familias más famosas del mundo, quienes comparten sus mejores momentos, revelan secretos e incluso discuten frente a cámaras.

Por ello, no es sorpresa que cada semana la semana compartan nuevas historias en los programas en los que ha participado, como “The Kardashians” o “Keeping up with the Kardashians”.

Por ello, recientemente Kourtney Kardashian confesó que rompió su anillo de compromiso de 1 millón de dólares, dejando impactados tanto a su familia cómo a sus seguidores.

MÁS INFORMACIÓN: Kourtney Kardashian despierta rumores de embarazo tras desfilar por la alfombra roja de los Premios Oscar

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en Las Vegas. (Foto: Instagram)

EL ANILLO DE COMPROMISO QUE KOURTNEY KARDASHIAN ROMPIÓ

Todo empezó cuando Kris Jenner notó que Kourtney Kardashian no llevaba el anillo de compromiso que le regaló su novio Travis Barker, cuestionando dónde estaba. A esto, la modelo le dijo a su madre que “lo estaban arreglando”.

Fue así como la socialité se vio obligada a confesar qué había pasado con la pieza de joyería. “Me quité el anillo y lo puse a mi lado en el suelo, como pensando que estaría seguro a mi lado. Tuve que subir algo a mi armario, y cuando bajé, pisé el anillo”, contó ante la sorpresa de Kris Jenner.

De acuerdo con Kourtney, lloró por varias horas “como una histérica”, pues el anillo que le regaló el baterista de Blink-182 era “el más bello” que había recibido en su vida.

MÁS INFORMACIÓN: Cuando las Kardashian dejaron atrás las peleas para celebrar el cumpleaños de Kourtney

La joven llegó a reconocer que temía la reacción de Travis, pues el anillo fue una elección de él. “Era yo en una piedra”, aseguró.