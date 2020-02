Kourtney Kardashian tiene una manera muy sensual de cocinar y deja al descubierto una parte de su cuerpo

a sus 40 años. La celebridad estadounidense Kourtney Kardashian acaba de dejar ‘sin respiración’ a sus incondicionales fans en Instagram al compartir una faceta poco conocida, pero muy sensual. Ella se mostró en la cocina luciendo un vestido de gala y permitiendo que la cámara capte una parte de su cuerpo.

Si bien muchos usuarios de redes sociales dudaron que la hija mayor de Kris Jenner haya estado preparando un delicioso potaje en ese momento pues no se ven ingredientes cerca, la toma fue muy aplaudida.

La publicación de Kourtney Kardashian sí que impactó a miles pues, aunque acostumbra a mostrar su lado más sensual en Instagram , es una de las pocas veces que deja el pudor de lado y luce un vestido con profundo escote en la espalda que permite ver parte de su derrier o ‘booty’.

Dani Michelle fue la encargada del look que llevó la hermana de Kim Kardashian para esta fotografía de infarto. Ella acostumbra a elegirle los mejor atuendos y a otras celebridades, por lo que es reconocida en Estados Unidos.

Según la publicación de la propia Kourtney Kardashian, el maquillaje fue trabajo de Ash K Holm y Andrew Fitzsimons tuvo el papel de director creativo. La picante sesión de fotos ha recibido más de 2 millones de ‘me gusta’.

¿El klan se vuelve a unir?

El 2019 fue un año exitoso para las famosas hermanas Kardashian-Jenner; sin embargo, una noticia causó alarma entre sus fans. Luego que Kourtney Kardashian anunciara su distanciamiento del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, la paz no es lo que ha reinado en la familia y mucho se ha hablado de un distanciamiento con Kim y Khloé Kardashian. Este fin de semana, una fotografía en redes sociales ha causado revuelo, ¿por qué?

Un instagrammer se encontró con las celebridades cenando en un restaurante armenio y ellas accedieron a tomarse una fotografía. Esto ha sido interpretado por muchos fans en la red social como un gran acercamiento y el fin de los problemas entre ellas.

