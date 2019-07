Kris Jenner, Kendall Jenner, el clan Kardashian y el millonario contrato para renovar con reality show

La continuidad del reality show “Keeping Up With the Kardashians” correría peligro. Esto debido a las exigentes y, sobre todo, millonarias condiciones que exigirían Kris Jenner y sus hijas Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian.

Según RadarOnLine, Kris Jenner estaría en negociaciones con E! para que se mantenga el programa, pero habría duplicado la cifra del nuevo contrato, la cual ascendería a US$300 millones.

¡Así como lo lees! La madre de Kendall Jenner y sus hijas, las populares Kardashian, tienen intenciones de seguir con el reality show, pero esperan superar la cifra de US$150 millones que negociaron hacer unos años.

Para Kris Jenner, la idea es que el reality show se mantenga al aire 10 temporadas más en el plazo de 10 años, aunque a la mitad del periodo se podría renegociar, lo que significaría mayores ingresos para ella y sus hijas.

“Kris está muy estresada en este momento, por lo que necesitaba tomarse unas vacaciones. Las calificaciones finales fueron todo lo que ella esperaba y más", comentó una fuente a RadarOnLine.

En las declaraciones al medio en mención, también se asegura que Kim Kardashian estaría dispuesta a tener más ingresos. Esto porque considera que es el personaje más mediático y por su nuevo perfil como próxima abogada, lo que atraería a un nuevo público.

“Kim Kardashian está en camino de convertirse en abogada (y su esposo) Kanye estará más involucrado en el programa que nunca […] Kim cree que definitivamente vale mucho más dinero porque está trayendo a muchos nuevos espectadores en este momento", agregó la fuente.

“Keeping Up with the Kardashians” fue estrenado el 14 de octubre de 2007 por E!, en producción conjunta con Bunim-Murray Productions y Ryan Seacrest Productions. El reality show muestra la vida de Kris Jenner junto a sus hijas Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian, y su exesposo Caitlyn Jenner (antes conocido como Bruce Jenner).