‘Amenaza en lo Profundo’ se estrena este jueves 9 de enero en los cines a nivel nacional y un video de YouTube muestra lo complicado y dificultoso que fue el rodaje de la película dirigida por William Eubank, que cuenta con actuaciones de Kristen Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel, Jessica Henwick, Mamoudou Athie, John Gallagher Jr., Gunner Wright, entre otros.

“Los trajes pesaban muchísimo. En pleno rodaje me gritaban ‘¡Corre!’ y no podía dar ni dos pasos”, comenta Kristen Stewart en el video de YouTube, cuya compañera de reparto, Jessica Henwick, le da la razón y afirma que ‘Amenaza en lo Profundo’ ha sido “el rodaje más duro en el que he estado en mi vida”.

‘Amenaza en lo Profundo’ sigue la vida de un grupo de científicos liderados por el personaje de Kristen Stewart, Norah, que tras un devastador terremoto tendrán que convivir y hacer frente todos juntos a las amenazas que les esperan a partir de ese momento, ya que algo “ha despertado” ahí abajo. Vincent Cassel y John Gallagher Jr. completan el elenco de esta especie de ‘Alien’ bajo el agua.

La película dirigida por William Eubank se estrenará el 9 de enero en las salas de cine a nivel nacional. (Foto: Difusión)

Ver ‘Amenaza en lo Profundo’ en pantalla gigante será una experiencia alucinante por las emociones que desprende la película, y estará en la cartelera de todos los cines del país a partir de este jueves 9 de enero.

VIDEO RECOMENDADO

“De patitas en la calle”, la primera película peruana con mascotas protagonistas llega pronto a los cines

"De patitas a la calle":Primera película peruana con mascotas protagonistas llega pronto a los cines