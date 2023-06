El 6 de junio del 2008, “Kung Fu Panda” se estrenó en los cines de Estados Unidos, para alegría de los fans de DreamWorks Animation. Así, la película del estudio de “Shrek” y “Madagascar” traía consigo una increíble historia de superación y un gran elenco de actores, tras su proyección en el Festival de Cannes.

A lo largo de 95 minutos de metraje, los directores Mark Osborne y John Stevenson nos presentan la historia de un oso panda llamado Po, el más vago de todas las criaturas del Valle de la Paz. Sin embargo, su vida cambia cuando descubre que es el Guerrero Dragón que debe enfrentarse al salvaje Tai Lung. Con el destino de China en juego, el pueblo mantiene la esperanza en una antigua profecía y en este héroe inesperado.

Sin dudas, es un relato muy entretenido protagonizado por Jack Black y otras grandes figuras de Hollywood, entre las que se encuentran ganadores del Óscar e íconos del séptimo arte.

¿Te gustaría repasar la lista de intérpretes y personajes de la franquicia? Pues, gracias a nuestra guía de reparto (cast guide), averigua quién es quién en las películas de Po.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “KUNG FU PANDA”?

1. Jack Black como Po

Jack Black es una de las estrellas más representativas de la industria del entretenimiento, con roles principales en cintas como “School of Rock” y “Nacho Libre”. En esta producción animada, el carismático histrión le da voz al energético y torpe Po, el fanático del kung-fu que eventualmente se convierte en el Guerrero Dragón.

Otros proyectos del intérprete: “Super Mario Bros.: La película” (2023), “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017) y “Goosebumps” (2005)

Jack Black como Po en la película “Kung Fu Panda” (Fotos: DreamWorks / AFP)

2. Dustin Hoffman como Master Shifu

El brillante Dustin Hoffman, ganador de dos premios Óscar por su trabajo en “Rain Man” y “Kramer vs. Kramer”, es el maestro Shifu en la ficción. Él es un panda rojo albino que cumple el rol de mentor de nuestro protagonista, al ser el instructor de kung-fu de los Cinco Furiosos.

Otros proyectos del intérprete: “The Graduate” (1967), “Midnight Cowboy” (1969) y “Papillon” (1973)

Dustin Hoffman como Master Shifu en la película “Kung Fu Panda” (Fotos: DreamWorks / AFP)

3. Randall Duk Kim como Grand Master Oogway

Randall Duk Kim es recordado por su interpretación del Cerrajero en “The Matrix Reloaded”. No obstante, tiene una larga trayectoria en la actuación desde 1968. En “Kung Fu Panda”, le da voz al Maestro Oogway, una antigua tortuga de Galápagos y mentor de Shifu (sí, el personaje del meme “mi momento ha llegado”).

Otros proyectos del intérprete: “Tora! Tora! Tora!” (1970), “John Wick: Chapter 3 - Parabellum” (2019) y “Anna and the King” (1999)

Randall Duk Kim como Grand Master Oogway en la película “Kung Fu Panda” (Fotos: DreamWorks / AFP)

4. Angelina Jolie como Master Tigress

La talentosa Angelina Jolie ya era una ganadora del Óscar cuando se unió a esta cinta. En el 2000, gracias a la película “Girl, Interrupted”, triunfó como Mejor actriz secundaria. Evidentemente, tenía que interpretar a un personaje icónico y este era Tigresa, la sensata líder de los Cinco Furiosos.

Otros proyectos de la intérprete: “Changeling” (2008), “The Good Shepherd” (2006) y “Maleficent” (2014)

Angelina Jolie como Master Tigress en la película “Kung Fu Panda” (Fotos: DreamWorks / AFP)

5. Jackie Chan como Master Monkey

Jackie Chan es una de las figuras más representativas de las artes marciales, por lo que siempre es un placer verlo en un proyecto. En esta oportunidad, solo escuchamos su voz como Mono, un langur dorado que se caracteriza por ser el más tranquilo de los Cinco Furiosos.

Otros proyectos del intérprete: “Enter the Dragon” (1973), “A Touch of Zen” (1971) y “The Foreigner” (2017)

Jackie Chan como Master Monkey en la película “Kung Fu Panda” (Fotos: DreamWorks / AFP)

6. Seth Rogen como Master Mantis

El divertido Seth Rogen se sumó a este proyecto tras ser una figura principal en las comedias “Superbad”, “Knocked Up” y “The 40-Year-Old Virgin”. De esta manera, interpreta a Mantis, un personaje con un humor muy particular.

Otros proyectos del intérprete: “The Fabelmans” (2022), “50/50″ (2011) y “The Disaster Artist” (2017)

Seth Rogen como Master Mantis en la película “Kung Fu Panda” (Fotos: DreamWorks / AFP)

7. Lucy Liu como Master Viper

¿Quién no recuerda a Lucy Liu como una de las asesinas en “Kill Bill” o en “Los Ángeles de Charlie”? Pues, en este largometraje, le da voz a Víbora. Además, la estrella repitió su papel en el doblaje al chino mandarín de la película.

Otros proyectos de la intérprete: “Lucky Number Slevin” (2006), “Detachment” (2011) y “Chicago” (2002)

Lucy Liu como Master Viper en la película “Kung Fu Panda” (Fotos: DreamWorks / AFP)

8. David Cross como Master Crane

El comediante David Cross es reconocido por ser el villano en “Alvin y las ardillas”, pero en esta cinta interpreta a uno de los Cinco Furiosos: Grulla, quien destaca por su sarcasmo y pragmatismo.

Otros proyectos del intérprete: “The Post” (2017), “Waiting for Guffman” (1996) y “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004)

David Cross como Master Crane en la película “Kung Fu Panda” (Fotos: DreamWorks / AFP)

9. Ian McShane como Tai Lung

Ian McShane es un actor británico ganador del Globo de Oro por la serie “Deadwood”. En “Kung Fu Panda”, tiene a cargo el rol del malvado Tai Lung, un leopardo de las nieves que anteriormente fue hijo adoptivo y alumno de Shifu.

Otros proyectos del intérprete: “Game of Thrones” (2011), “John Wick: Chapter 4″ (2023) y “Scoop” (2006)

Ian McShane como Tai Lung en la película “Kung Fu Panda” (Fotos: DreamWorks / AFP)

10. James Hong como Mr. Ping

James Hong es un famoso histrión estadounidense de ascendencia china. Él es quien le da voz al Sr. Ping, el ganso despreocupado que dirige un restaurante de fideos y es padre adoptivo de Po.

Otros proyectos del intérprete: “Everything Everywhere All at Once” (2022), “Blade Runner” (1982) y “Chinatown” (1974)

James Hong como Mr. Ping en la película “Kung Fu Panda” (Fotos: DreamWorks / AFP)

El resto de actores del elenco de “Kung Fu Panda”: