Kuno Becker es un reconocido actor y director mexicano que lleva más de 20 años de carrera artística. Luego de recibir por años una educación artística en violín, decidió perseguir su pasión de ser actor e ingresó a la escuela de Televisa. Su debut llegó a sus 19 años en la telenovela “Para toda la vida”, donde actuó en más de 120 episodios.

Sin embargo, muchos lo reconocerán más por su paso en el cine con “Goal!” por la telenovela “Primer amor... a mil por hora”, una telenovela también de Televisa que se emitió desde el 2000 hasta el 2001, siendo una nueva versión de “Quinceañera” de 1987 que protagoniza junto a Anahí.

A la par, el mexicano Eduardo Kuno Becker también se desarrolló como guionista y como director, siendo este su trabajo actual ya que en el 2019 anunció su retiro definitivo de la televisión como actor, tal como menciona TVNotas. “Tengo una próxima película en Italia, dirigiendo y produciendo porque actuando yo creo que ahí ya murió, actuar me va a costar un poco más de trabajo si no es que ahí lo dejo,” comentó.

Como ya se mencionó, si bien muchos lo conocen por sus proyectos internacionales, toda Lationamérica lo recuerdan por su paso en la televisión y las telenovelas de Televisa. ¿Cómo se ve actualmente el actor de “Primer amor... a mil por hora”? En este artículo haremos un pequeño repaso de su estado actual.

¿QUÉ PASÓ CON KUNO BECKER LUEGO DE “PRIMER AMOR... A MIL POR HORA”?

"Primer amor... a mil por hora" protagonizada por Kuno Becker y Anahí (Foto: Televisa)

Luego de actuar en “Rencor apasionado”, “Camila” y “Soñadoras”, llegó a sus manos el proyecto de “Primer amor... a mil por hora”, donde actuó como León Baldomero junto a Anahí. La historia de los jóvenes de 15 años que vivían el amor con una pasión incomparable fue lo que hizo tan memorable esta telenovela para el pueblo de México y toda latinoamérica.

Después de eso, Kuno Becker no volvería a la televisión sino hasta el 2010, donde participó en las series “Vidas robadas”, “House M.D.”, “Secretos del corazón”, hizo una aparición especial en “CSI: Miami”, “Dallas” y “Hasta el fin del mundo”. Durante los años anteriores, se hizo un nombre en el cine como actor, director y guionista.

Kuno Becker como Santiago Muñez (Foto: Milkshake Films)

Entre sus proyectos más destacados se encuentran “La hija del caníbal”, “Sex and Breakfast”, “Cabeza de buda”, “La última muerte” y “Cinco de mayo: La batalla”, pero sin duda alguna los personajes que más lo llevaron al reconocimiento internacional fueron Santiago Muñez de la franquicia “Goal!” y “El Rayo” McQueen de la serie de películas “Cars” de Pixar.

Actualmente él se encuentra separado del mundo de la pantalla chica y grande debido a la cuarentena por el coronavirus (COVID-19). En su cuenta de Instagram comparte algunas actualizaciones de su vida o su trabajo, como por ejemplo cuando compartió una reflexión luego de una reunión a través de Zoom.

Así luce hoy Kuno Becker, años después de protagonizar "Primer amor... a mil por hora" (Foto: Kuno Becker / Instagram)

“Cuando acabé mi ultima junta por zoom ayer, me mandaron la foto del atardecer tan chingón que estaba detrás mío. Nunca lo vi. Fue una gran #leccion de como nos perdemos el #presente, por estar siempre pensando en algo más,” comentó en su publicación. “No te olvides de vivir, mientras cumples tus metas. No te olvides de vivir mientras cumples tus sueños.”

Además, hace poco compartió un momento que vivió junto a Anahí, en la época que interpretó “Juntos”, la canción de cierre de “Primer amor... a mil por hora” junto a la cantante, agradeciendo que haya sido ella quien llevaba la mejor parte ya que él cantaba “mal”.

Kuno Becker y Anahí cantando "Juntos", el tema cierre de "Primer amor... a mil por hora" (Foto: Kuno Becker / Instagram)

