Si hay algo que caracteriza a las hermanas Kardashian-Jenner, además de su sensualidad, es que son capaces de cambiar de look constantemente y verse igual de fabulosas con cada ‘experimento’. En esta ocasión, Kylie Jenner modificó el color de su cabello y Khloé Kardashian lejos de halagarla le hizo un peculiar reclamo en su cuenta de Instagram que sorprendió a todos sus fans.

La fotografía de la celebridad la muestra con un ceñido traje gris que marca su anatomía de infarto y una larga cabellera rubia que combina perfectamente con su bolso de mano y joyas. Días atrás, ella se lucía con la melena negra.

La foto de Instagram fue compartida con la leyenda ‘yummy’ o ‘delicioso’ en español y muchos de sus fans no tardaron en destacar lo bien que le queda esta nueva apuesta en su cabello.

Sin embargo, no fue su belleza lo que llamó la atención, sino el peculiar mensaje que le dejó Khloé Kardashian quien le escribió: “Entonces puedes publicar pero no enviarme un mensaje de texto ... ok ok ok. lo entiendo”.

Ante esto, Kylie Jenner se defendió indicando que “lo siento bebé, enviaste un mensaje a mi ‘otro’ teléfono”. Esto hizo que su hermana contestara “awkward” que puede ser “incómodo, torpe o raro”.

¿Promoción a Justin Bieber?

El comentario de Khloé Kardashian no fue lo único que impactó a sus fans, sino la respuesta que dio la modelo Hailey Baldwin a esta nueva fotografía de Kylie Jenner y es que la leyenda ‘yummy’ hace referencia a la nueva canción de su esposo Justin Bieber, lanzada el último viernes en YouTube.

La esposa del cantante canadiense no dudó en escribir ‘yup’, lo que se traduce a una afirmación acompañada de un emoji enamorado. Si bien la joven puede estar confirmando que su amiga se ve espectacular, los seguidores no tardaron en relacionarlo con el tema que marca el esperado regreso del intérprete este 2020.

Video impacta en redes

Kylie Jenner también hizo noticia las últimas horas por un video compartido en Snapchat. En él, la menor de las Kardashian presume sus curvas con mucha sensualidad. Luciendo un vestido negro con estilo cut out, posa y se acaricia el cuerpo sin mostrar el rostro.

Esta grabación se suma a las fotografías subidas a Instagram en las que apareció con lencería desde la comodidad de su cama.

