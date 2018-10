Kylie Jenner ya no se siente bonita y sufre en sesión de fotos

Kylie Jenner es considerada una de las mujeres más influyentes en Instagram. La menor del clan Kardashian-Jenner viene sufriendo una crisis al no sentirse muy atractiva para posar en una sesión de fotos.



La modelo posó para una sesión de fotos para Calvin Klein, pero necesitó del apoyo de sus hermanas para seguir adelante con las fotografías.



En un nuevo adelanto de "Keeping Up With the Kardashians", Kylie Jenner asiste a la sesión de fotos para la famosa marca de ropa, pero siente que algo está mal. Jenner indica que no se siente cómoda con su cuerpo después de dar a luz.



Entonces, Khloe Kardashian se acercó para animarla: "¡Kylie, luces increíble!". La joven le contestó que estaba pesando 71 kilos y que no se sentía bien para tomarse fotos.



Kourtney Kardashian entró en escena para apaniguar la situación y animó a Kylie a que siga tomándose las fotografías para la famosa marca de vestir.



"Esta será mi primera sesión de fotos después de Stormi, la primera vez que me pruebo ropa y regreso a eso, es algo difícil, me desanima", sentencia Kylie Jenner ante las cámaras.