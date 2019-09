El tierno video donde la hija de Kylie Jenner dice "Te quiero" en español

Kylie Jenner y Travis Scott fueron portada en el mundo del espectáculo cuando anunciaron la llegada de 'Stormi Webster' hace algún tiempo. Hoy la pequeña también se convierte en una celebridad al protagonizar tiernos momentos en Instagram con su famosa madre, y cada foto o video que suben a la red social es muy comentada por los seguidores que ha ido ganando.

Este fin de semana un video lleno de ternura conmocionó la red. Primero fue compartido por la empresaria en sus historias de Instagram, pero luego sus fanáticos lograron recuperar el video y difundirlo en las múltiples 'fanpage' que existen de 'Stormi'.

En el clip se puede observar a la menor con su madre, y lo que ha conmovido a sus admiradores es que 'Stormi' le dijo "Te quiero" a Kylie, así tal cual, en español. No cabe duda que es uno de los momentos más tiernos que ha vivido la empresaria con su hija.

No cabe duda que la estrella de "Keeping Up With The Kardashians" y su pequeña enamoran a sus fans con tiernos videos de su rutina diaria. Stormi ya tiene un año y medio, y nos está dando unos momentos de amor y ternura que enloquecen a los usuarios de las redes sociales de inmediato. Y es que Stormi es una niña muy simpática que parece llevar en los genes el arte para estar delante de la cámara.

Como se recuerda, Stormi acaparó las miradas en su primer desfile por la alfombra roja durante la premiere del nuevo documental de Netflix 'Look Mom I Can Fly', llevado a cabo en California.