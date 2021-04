La felicidad de Eda Yildiz (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ha encontrado un nuevo bache en el camino en “Love Is in the Air”: la abuela de joven florista apareció para impedir que la relación con el empresario prospere. Por si fuera poco, la pareja tendrá que lidiar también con Selin (Bige Önal) y Balca (Ilayda Çevik).

Semiha Yıldırım no quiere que su nieta acabe con la familia Bolat, por ello, hará de todo para separarlos. Su plan se ha puesto en marcha y ello ha derivado en un enfrentamiento con Eda. Sin duda, la abuela de la protagonista apareció en “Love Is in the Air” para ser la nueva antagonista de la historia.

Lidiar con este problema no será nada fácil para la pareja, más aún luego de saber que el personaje de Ayşegül İşsever se convirtió en la nueva accionista de Art Life para poder controlar de cerca a su nieta. Y es que Semiha no está dispuesta a que termine en brazos del empresario. No está nada contenta con que esté trabajando para la familia que provocó la muerte de los padres de Eda.

EL PRIMER ENFRENTAMIENTO DE EDA Y SU ABUELA

La aparición de Semiha Yıldırım ocasionó el primer enfrentamiento con Eda. La abuela tiene un ultimátum para ella: puede dejar a Serkan y casarse con otro hombre que ella misma le presentará o continuar junto al arquitecto y ver como su vida se transforma en un infierno.

“El destino de Serkan Bolat y de esta empresa ahora está en tus manos. Si construyes tu futuro con un hombre que consideres que es digno de ti, créeme, que entonces haré lo que tanto deseas. Venderé todas las acciones que he comprado de esta empresa y me iré inmediatamente”, dice Semiha Yıldırım.

Pero Eda no está dispuesta a que haga con ella lo mismo que hizo anteriormente con su madre: “Has venido a abrir las heridas, ¿crees que no sé la persona que eres? ¿Que no te conozco? Te conozco muy bien. Tú eres la persona que destruyó a mi familia. La que destruyó la vida de mis padres”. Sin embargo, ahí no terminarían los problemas.

Eda sospecha que su abuela está detrás de la detención de Serkan (Foto: MF Yapım)

EDA AMENZADA A SEMIHA

Serkan ha sido detenido cuando disfrutaba de un bonito momento navideño con su Eda. “Sé que este no es el momento adecuado, pero tengo que decirte una cosa…”, dice Serkan, pero no puede terminar la frase ya que dos agentes de policía se presentan ante él. Alguien lo denunció y tiene que ir a la comisaría a enfrentar a la justicia.

El siguiente episodio de “Love Is in the Air” comienza en la comisaria. Eda, Aydan y todos los amigos de Serkan le acompañarán en este difícil momento, pero la abuela de la florista tampoco se querrá perder de nada.

Semiha Yıldırım será testigo de como su venganza empieza a cobrar forma. Aunque no imaginó que su nieta sospecharía de ella y que, incluso, le mande una amenaza. “Más vale que no estés involucrada. Si lo estás me pasaré la vida haciendo que te arrepientas de ello. Si le has hecho algo lo pagarás”, le advierte Eda a su abuela.

Sin embargo, Semiha tiene una respuesta: “Si esto sale a la luz acarreará consecuencias muy graves para la empresa así que procura no olvidarlo. Yo nunca haría nada que dañara a mi empresa”. Si no fue ella, entonces ¿quién denunció a Serkan? ¿De qué se le acusará? La respuesta está en el próximo capítulo de “Love Is in the Air”.