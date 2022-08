“La Academia 2022″ está por finalizar, dando como resultado al ganador del segundo día. Esta edición ha estado llena de sorpresas y grandes celebridades que han formado parte del programa, como Ana Bárbara. En conmemoración de sus 20 años, el programa de TV Azteca ha tratado de dar un espectáculo nunca antes visto en su historia.

El reality show, que consiste en una competencia de canto, se emitió por primera vez el 30 de junio de 2022. En su momento, la final que se difundió por Azteca Uno, logró un rating sin igual, al alcanzar 35 puntos.

La decimotercera generación no se quiere quedar atrás y ha dividido su gran final en dos días diferentes. Ya obtuvimos a los ganadores del sábado 13 de agosto y, dentro de poco, podremos saber los resultados del programa del domingo 14 de agosto.

Anuncio de la gran final de "La Academia 2022" que será el domingo 14 de agosto (Foto: TV Azteca)

LOS MOMENTOS MÁS RECORDADOS DE “LA ACADEMIA”

10. El regreso de Lolita Cortés a “La Academia”

Lolita Cortés, comenzó su carrera desde muy pequeña participando de obras musicales al lado de Timbiriche. Esta artista como amplia experiencia ingresó por primera vez a la franquicia en el 2004, con la tercera generación.

Se mantuvo durante años, no solo para las posteriores entregas, sino también sus adaptaciones en otros países o con otras edades de concursantes. Sin embargo, desde el 2014, no formaba parte de “La Academia”, por lo que ella y sus fanáticos estuvieron muy felices al escuchar de su retorno.

“Estar sentada aquí en este momento me hace ver los recuerdos desde otro punto de vista. Vine a cerrar ciclos y empezar algo nuevo. Me emocionan mucho las generaciones, que ellos hayan dejado en mí toda una experiencia en 20 años de trayectoria habla mucho de lo feliz que me siento ahora”, explicó en el primer programa de esta edición.

9. Un nuevo rostro se suma al jurado

Por primera vez en las numerosas generaciones que ha tenido “La Academia”, la famosa Reina Grupera se sumó al grupo de jueces que evaluarán los conciertos semana tras semana.

Ana Bárbara no es ajena a esta clase de trabajos, pues también ha participado de otros programas similares como “La Voz Kids” y “La escuelita VIP”. Aún así, se sintió muy honrada de haber sido elegida para la Generación 13 de “La Academia”.

“Es un honor estar compartiendo con ustedes, voy a aprender mucho de los maestros, tengo miedo pero me lo aguanto, es un gusto porque es una gran experiencia y para los estudiantes es una escuela maravillosa”, dijo al ser presentada en el show.

8 La primera aparición de los concursantes de esta edición

La primera presentación que dieron tuvo mucha presión, pues dejaría huella no solo en los jueces, sino también en los televidentes. Por lo que esto sería una introducción a su inmenso talento, pero también a los aspectos por mejorar.

En este concierto, también se anunciaron a los ganadores de todas las temporadas pasadas de “La Academia”.

7. Las emotivas presentaciones de los jueces

Los académicos no son los únicos que se presentan en el escenario de “La Academia”. Los jueces también se han presentado, para recordar a todos el talento y experiencia que les da la potestad de criticar el desempeño de los jóvenes.

En uno de los conciertos, Ana Bárbara interpretó el tema “Deja que salga la luna”, acompañada de un grupo de mariachis. Al finalizar el show, no pudo evitar emocionarse.

6. Los artistas invitados que causaron furor

“La Academia 2022″ ha tenido infinidad de artistas que han impactado a todos con las presentaciones especiales que han realizado como invitados del programa. Uno de estos espectáculos inéditos fue realizado en la semifinal por el grupo OV7, quienes se reunieron hace poco.

De la misma forma, Kumbia Kings también cantó algunos de sus éxitos como “Fuego”, “Sabes a chocolate”, “Na na na”, los cuales hicieron bailar a más de uno.

5. Un cambio sorpresivo de conductor

Como todos saben, el conductor de esta edición de “La Academia” es Yahir, quien ha acompañado a Académicos y Jueces programa tras programa. Sin embargo, para el concierto número 14, un nuevo rostro sorprendió a todos.

Laura G, quien también ha sido conductora en “Venga la Alegría”, tomó su lugar como presentadora invitada el 20 de julio. Aunque ella estuvo muy agradecida por la oportunidad, recibió algunas críticas por sus numerosos cambios de vestuario.

Además, algunos televidentes se preguntaron si este sería un cambio permanente, algo que fue aclarado por ella y aseguró que Yahir se encontraba bien y volvería para el siguiente programa.

4. Uno de los jueces invitó a sus alumnos de gira

Los alumnos de “La Academia” trabajan arduamente para superar los retos que les dan cada semana. Dentro de las sorpresas que se pueden llevar en el camino, hubo una que nunca se habrían imaginado.

Ana Bárbara, invitó a sus alumnos a su gira, la cual incluirá un concierto en Guatemala, el país natal de Nelson. Por supuesto, los concursantes estuvieron muy contentos con esta oportunidad. Además, también invitó a Yahir y a los miembros del jurado.

“Yo voy a estar en Guatemala en unos días, en un mes y te quiero ahí en mi concierto. Voy a estar con Clarín León, ahí te quiero ver porque me va a encantar, de verdad, es oficial te invito a mi concierto”, le dijo la artista a Nelson.

3. Los homenajes a algunos íconos

Además de los talentosos concursantes y las reconocidas celebridades que forman parte del programa, “La Academia” también tiene artistas invitados que deleitan al público con presentaciones especiales.

En una de esas ocasiones, Leonardo Aguilar rindió tributo al fallecido Joan Sebastian, interpretando canciones como “Amor limosnero” y “Sentimental”.

“Feliz de la vida con el recibimiento con estos cantantes increíbles con los que me dieron la oportunidad de cantar y brindándole un homenaje al señor Joan Sebastian. Estamos todos para aprender, muchas felicidades”, confesó el hijo de Pepe Aguilar.

Lo mismo sucedió en otro de los conciertos, donde Chiquis Rivera, la hija de Jenni Rivero, rindió tributo a su madre, dedicándole con emoción cada uno de los temas que interpretó. Entre ellos estaban “Qué me vas a dar”.

2. El mensaje inesperado que obtuvo Cesia

Después de una de sus presentaciones, Cesia recibió un mensaje de alguien que nunca imaginó. Sorprendentemente, la participante hondureña obtuvo palabras de aliento de Xiomara Castro, la presidenta de su país.

“Orgullo de la patria hondureña, voz de la generación de mujeres hondureñas, jóvenes, talentosas y valientes, todas y todos te seguimos, porque creemos profundamente en tu talento”, dijo la funcionaria.

Por supuesto, esto emocionó mucho a la concursante, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas de felicidad.

1. Rubí casi deja el programa

En el concierto 13, que ocurrió el 24 de julio, Rubí amenazó con renunciar al programa, pese a ser una de las favoritas del público e incluso tener un club de fans llamados “Rubiliebers”.

La artista casi toma la drástica decisión de olvidarse de su sueño de ser la próxima estrella , pero las palabras de algunos de los jueces la hizo cambiar de opinión, como Lolita Cortés y Ana Bárbara.

“Hay que tener valor para decir ‘ya no puedo’ y tal vez más tarde regresas con más fuerza. No a ‘La Academia’, sino a tu carrera. No queremos que te vayas con un mal recuerdo”, dijo Cortés.