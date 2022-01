Daniela Alexis, más conocida como ‘La Bebeshita’, es una personalidad mexicana conocida por ser influencer y conductora de televisión. Debido a su despampanante figura y carisma, ha logrado acumular más de 20.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, además de otros 4 millones en su perfil de TikTok.

Durante el último año, participó en el reality “MasterChef Celebrity” donde conoció al campeón de Exatlón México, Aristeo Cázares, y al parecer quedó enamorada. Los jóvenes parecían tener química frente a las cámaras, lo que fue percibido por más de una persona. Es así como coincidieron nuevamente en “Venga la Alegría Fin de Semana”, llegando a formar una amistad que fue confundida por una de las partes.

La ex participante de “Enamorándonos” pensó que tenía oportunidad con el deportista y decidió declararle su amor, pero no contó con que él la rechazaría sin pelos en la lengua. Conoce todos los detalles, en las siguientes líneas.

LA BEBESHITA LE CONFIESA SU AMOR A ARISTEO CÁZARES

Debido a que Cázares fue considerado para participar en “Exatlón All Stars”, lo que significa que viajará a República Dominicana antes del 31 de enero, Daniela Alexis decidió despedirse de él personalmente. De esta forma, contactó a unos mariachis para llevarle serenata y gritar a los cuatro vientos su amor, sin imaginar que no sería correspondida.

Tal como quedó retratado en su canal de YouTube, la joven fue a la casa de Aristeo con los músicos pero a él no le gustó la idea. Por más que intentó abrazarlo en diferentes ocasiones y le reveló su amor, la ‘Bebeshita’ no obtuvo una respuesta positiva y cuando creyó que con un beso podría solucionar las cosas, el deportista la dejó con la boca cerrada.

ES RECHAZADA POR ARISTEO

Daniela Alexis estaba decidida a robarle un beso, pero este fue más rápido y con el micrófono la evitó por unos instantes, hasta que no le quedó otra más que contarle su verdad: “Estoy saliendo con alguien y no puedo besar a nadie”. Impactada, la conductora despide a los mariachis y no puede evitar llegar a las lágrimas.

“¿Es neta, me estás bateando?” le pregunta, a lo que él responde “Te quiero mucho, pero no te puedo besar”.

LA SITUACIÓN ERA DIFERENTE FUERA DE CÁMARAS

Pese a ser rechazada, la ‘Bebeshita’ comentó en anteriores oportunidades que el cariño que sentía por Cázares era correspondido, aunque la actitud del joven cambiaba cuando se prendían las cámaras. Sin embargo, “El Aguileón” ha negado esas declaraciones, poniendo límites a su relación laboral desde hace unas semanas.