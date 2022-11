Fueron 10 años los que Karla Souza tardó en planear “La caída”, una película que impacta desde los primeros minutos y que pone en evidencia los abusos que, muchas veces, se esconden en la sociedad, específicamente en el mundo del deporte. La cinta está por estrenarse el 11 de noviembre en la plataforma de Amazon Prime Video y desde hace un tiempo la expectativa está por las nubes.

Además de haberla ideado, la misma Karla Souza es la protagonista de la historia, en la que no solo muestra lo mejor de su talento ante cámaras, sino que recibió un largo entrenamiento de 3 años para poder ejecutar el papel de una clavadista profesional y así lo cuenta la directora, la argentina Lucía Puenzo.

Otro detalle a tomar en cuenta es que en el tráiler de la película se nos señala que está basada en hechos reales, por lo que nos queda la interrogante sobre cuál es la verdadera historia que la inspiró, así que ahora vamos a dar un vistazo de todo lo que se sabe al respecto.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “LA CAÍDA”?

Todo se sitúa en el año 2004, a poco de realizarse los Juegos Olímpicos de Atenas, donde una experimentada clavadista, Muriel (Karla Souza), tiene su última oportunidad para ganar una medalla.

Sin embargo, todo se complica cuando al equipo de clavadistas en México entra una joven deportista y se revela un caso de abuso sexual dentro del, el cual no pasa por desapercibido en los medios de comunicación.

Evidentemente, todos los miembros de la escuadra, algunos más que otros, se ven perjudicados y entran en una encrucijada por saber la verdad del asunto o dejarlo pasar y seguir con las metas que se habían planteado.

En general, la cinta muestra los excesos que se viven dentro del mundo del deporte y que, en la mayoría de veces, no salen a la luz, beneficiando a los más altos mandos, quienes suelen abusar de su poder.

Sinposis oficial

Mariel, una clavadista veterana, tiene una última oportunidad para cumplir su sueño olímpico, pero una terrible verdad sale a la luz y la confronta con la pregunta más importante de su vida: ¿la definición del más grande sueño es ganar?

Póster oficial de la película "La caída" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA VERDADERA HISTORIA DE “LA CAÍDA”?

Si nos preguntamos si existe una historia en específico de la cual nació “La caída”, es preciso indicar que ello no es así debido a que no es una vivencia que alguien la haya experimentado tal cual o, al menos, esa no fue la intención.

La realidad es que la película está basada en varios hechos que sí han ocurrido y que sirvieron para conectarlos e idear el producto final que veremos en la señal de Amazon Prime Video.

Es más, la misma protagonista y productora, Karla Souza, ha revelado que se contactaron con diversos clavadistas profesionales, quienes depositaron su confianza en los miembros de la cinta para expresar los más grandes abusos que han sufrido en ese deporte.

“Los clavadistas mexicanos nos compartieron de manera muy valiente y generosa sus historias, así que sentimos una responsabilidad de honrar lo que nos contaron”, manifestó la actriz.

TRÁILER DE “LA CAÍDA”

Este es el avance oficial de la película “La caída”, la cual se estrenará en el servicio de Amazon Prime Video.