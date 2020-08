Catherine Siachoque es una de las actrices más exitosas de Telemundo, ya que ha sido protagonista muchas historias que han marcado un hito en el mundo de la televisión y sin duda, la colombiana ha compartido roles con muchas más estrellas entre ellas Martiza Rodríguez- hoy Sarah Mintz-.

Ambas intérpretes fueron parte de la telenovela “La casa de al lado” que se estrenó en 2011 a través de la señal de Telemundo. La historia contaba la vida de dos familias que se ven amenazados por las mentiras y envueltos en una red de oscuros sucesos.

El melodrama fue protagonizado por Maritza Rodríguez y el papel antagónico estuvo a cargo de Catherine Siachoque . Al parecer, los conflictos que existían en la novela traspasaron la pantalla y se generó una ’rivalidad’ entre las actrices colombianas.

Catherine Siachoque y Maritza Rodríguez compartieron roles en la novela de Telemundo (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ ENTRE CATHERINE SIACHOQUE Y MARITZA RODRÍGUEZ?

Hubo un tiempo en que la prensa se encargo de enfrentar a Catherine Siachoque y Sarah Mintz, así que ambas actrices siempre se encontraban en ‘competencia’ y esto hizo que el trabajo que compartieron en la telenovela “La casa de al lado” se torne muy insoportable.

A través de su redes sociales, la actriz retirada contó que fue lo que sucedió con su colega y como es que lograron arreglar sus ‘diferencias’.

“Hubo una época donde a Catherine y a mí nos comparaban porque éramos villanas, colombianas y también superfashion en las alfombras y el gremio nos pone una competencia que no es real porque ni siquiera uno lo siente así, pero es tan apabullante eso externo que uno termina comiéndose el cuento como si uno viera a su compañera o la compañera la viera a uno como la rival, como la que le está poniendo el pie ahí y se sentía ese peso tan fuerte”, se sinceró la exactriz.

Sarah Minz ha contado como fue aquella rivalidad que tenía con Catherine Siachoque (Foto: People)

Sarah reconoció que durante las grabaciones las propias chicas de vestuario y maquillaje se encargaban de alimentar esa supuesta rivalidad que existía entre ambas.

“Llegaba la chica de vestuario a decirme ‘mira Cathy se dio cuenta de que te íbamos a poner tal vestuario y ella dijo que por qué ese vestuario… Y a ella también [refiriéndose a Catherine] le llegaban esos cuentos. Era muy pesado grabar, el ambiente era tenso”, confesó. “Fueron meses duros donde uno se protegía. No era chévere ir a grabar, menos tener escenas tanto con Cathy como Miguel. Yo sé que para ellos también era pesado”.

El ambiente de trabajo se volvió aún más pesado cuando la telenovela se alargó y Maritza pasó a tener mayor protagonismo dentro de la historia.

“La novela se alarga, a mí me agregan un nuevo personaje, obviamente la intensidad participativa de Cathy empezó a bajar. Yo no sé si eso incendió más, no sé, pero se puso más tensa la grabación”, aseguró la hoy retirada actriz.

“Cuando la novela se acaba, se acaban las grabaciones… Nos seguíamos encontrando en las fiestas, en las alfombras y se sentía esa tensión hasta que un día yo agarré el teléfono y le hablé a Catherine”.

Esa llamada de teléfono lo cambió todo y fue el principio de una hermosa amistad.

“ Ese día hablamos durante horas y nos dimos cuenta de que lastimosamente uno sabiendo quién es, ella sabiendo quién es y nos enredamos por lo que diga la prensa, por lo que digan los pasillos de Telemundo, por pura tontería. Nos dimos cuenta de que yo ni la envidiaba a ella ni ella me envidiaba a mí, que cómo fuimos tan tontas de pasar más de 8 meses grabando una novela una creyendo una cosa de la otra” , contó la colombiana.

“Ese día nos abrazamos, nos besamos, nos pedimos perdón y empezó una amistad profunda, muy bonita, de llegar al punto de compartirnos qué te vas a poner en tal alfombra, nos asesorábamos mutuamente, como poco a poco fuimos creyendo en la verdad de cada una y nos volvimos de verdad los cuatro muy buenos amigos [refiriéndose también tanto a la pareja de Catherine como a la suya]”.

