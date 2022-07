Cada vez queda menos para conocer al ganador de “La casa de los famosos 2″. Por ello, los participantes que siguen en carrera están dispuestos a realizar hasta lo imposible para ganar el primer lugar. Esta lucha ha ocasionado varios enfrentamientos en el programa de Telemundo; pero las más fuertes han sido las que protagonizaron Ivonne Montero, Daniella Navarro, Juan Vidal y Salvador Zerboni.

Esta semana se conocerá al próximo eliminado del reality de Telemundo, entre Laura Bozzo, Salvador Zerboni, Natalia Alcocer y Juan Vidal; quienes, luego de cambiarse las reglas de juego, deberán esperar la opinión y voto del público para permanecer unos días más “La casa de los famosos 2″. Es precisamente esa tensión lo que ha ocasionado peleas dentro de la convivencia.

LA PELEA ENTRE IVONNE MONTERO Y DANIELLA NAVARRO

Las últimas semanas, Ivonne Montero se ha mostrado muy solitaria, no ha compartido con sus compañeros, a diferencia del resto que se han juntado un poco más. Pero eso, no es problema para la actriz mexicana. Sin embargo, más de uno se ha visto enfrentada con ella, asegurando que le gusta hablar mal de las demás personas. Fue con Daniella Navarro que explotó todo. La actriz venezolana no aguantó más y encaró a Ivonne.

Ivonne Montero peleó con Daniella Navarro en "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

La propia Montero calificó de “fuerte y violento” la pelea que tuvo con Daniella. Pero, ¿qué pasó? La mexicana escuchó hablar a Navarro sobre ella. La venezolana decía que Ivonne no quería participar en los juegos. Entonces, se desató el enfrentamiento, donde se dijeron de la A a la Z en frente del resto de los participantes. Laura Bozzo y Salvador Zerboni tuvieron que intervenir para separarlas. Pero las peleas no cesaron.

Navarro seguía detrás de Montero, se enfrentaban cara a cara y se decían de todo. Algo que incomodó a sus compañeros, quienes declararon que era algo insoportable verlas pelear cada momento y algunos creen que estos continuarán por lo menos unas semanas más. Sin embargo, la actriz mexicana aseguró que no piensa darle más cuerda al asunto y prefiere que todos vean cómo realmente es la venezolana.

JUAN VIDAL VS SALVADOR ZERBONI

Otros que protagonizaron una pelea fueron Juan Vidal y Salvador Zerboni. Lo actores no se guardaron nada y se enfrentaron cara a cara luego que el dominicano fuera expuesto por Daniella Navarro de haber roto el pacto de no decir nada de la reunión que tuvieron. Todo empezó cuando la venezolana le pidió explicación de por qué la llamó loca y luego salió el tema del compromiso. Es allí que Salvador interviene y comienza la pelea entre ambos.

Para Zerboni, Vidal fue quien rompió el acuerdo, pero aseguró que está dispuesto a pelar con él. Pero para el actor dominicano, los que propusieron la tregua fueron ellos (Salvador y Daniella) por lo que él no tiene nada que ver con eso. Los insultos y hasta amenazas no se hicieron esperar. Juan llamó a mentiroso a Salvador y este último le respondió diciendo que es hipócrita con sus amigos.