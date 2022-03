El exitoso reality show de Telemundo llamado “La casa de los famosos” fue todo un éxito el año pasado debido a los altos índices de audiencia que se ganaron por toda la polémica y conflictos que hubo dentro de esa vivienda, así que es normal que se haya confirmado una segunda temporada para este año.

Este 2022 veremos en pantallas nuevamente dicho programa que en su primera temporada tuvo como ganadora a Alicia Machado, pero de momento no se conocen mayores detalles al respecto, así que habrá que esperar que la propia televisora vaya soltando la información que miles de fanáticos quieren.

Si bien no se sabe cuándo iniciaría ni quienes serían los posibles participantes, en redes sociales ya fueron nombrados algunos nombres que podrían entrar a la casa y tentar el premio en efectivo.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS CONCURSANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″?

Aunque no son nombres confirmados, se conoció que algunos posibles ingresos a “La casa de los famosos” serían Silvia Navarro, Adamari López, Frida Sofía y Samadhi Zendejas, personajes muy queridas por el público.

Pero ellas no son las únicas que han sido rumoreadas para ser participantes de la segunda temporada. Y es que la influenciadora Chamonic ha dejado entrever que otros ingresos podrían ser Niurka Marcos, Yuri y Mayeli Alonso.

Todavía no hay nada confirmado, pero lo lógico es que la producción esté buscando mejorar lo hecho en la primera temporada, así que están en la búsqueda de artistas que vayan a generar las mismas sensaciones en el público.

¿QUÉ HIZO ALICIA MACHADO CON EL DINERO GANADO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

En una entrevista con Rodner Figueroa para el programa “Al rojo vivo”, Alicia Machado contó un poco sobre su experiencia en el reality y lo que hizo con el dinero que ganó estando allí.

Según sus palabras, ella cumplió su palabra y compró una casa para su madre, tal y como lo había prometido. Es más, la entrevista estaba siendo grabada en la nueva propiedad.

Sin embargo, eso no fue todo lo que compró pues, con lo que sobró, contó que se compró unos cuanto zapatos.

“Me siento bendecida, ella está muy feliz. Pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo maravilloso, no sería quien soy si no fuera por ella. Aún no conoce su casa, pero ya pronto va a venir”, sostuvo.

La ganadora de "La casa de los famosos", reveló qué hizo con el dinero del premio. (Foto: Alicia Machado / Facebook).

¿CUÁNTO DINERO GANÓ ALICIA MACHADO EN EL REALITY SHOW?

Tras coronarse como la ganadora de "La casa de los famosos", Alicia Machado se llevó a casa la suma de 200 mil dólares, con los que pudo cumplir el sueño de su madre de comprarle una casa.