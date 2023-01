Entró dispuesta a todo. Paty Navidad se ha convertido en una persona muy polémica por sus actitudes y declaraciones, así que promete ser alguien que dé de qué hablar dentro de “La casa de los famosos 3″.

No pasó ni un día de haber empezado el reality de Telemundo y la actriz ya generó uno de sus primeros titulares en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues sus palabras al ser presentada llamaron muchísimo la atención

Al dar sus primeras declaraciones como participante de la tercera temporada de “La casa de los famosos”, Navidad le dio una amenaza al resto de sus compañeros, quienes escucharon atentamente lo que decía.

LA AMENAZA DE PATY NAVIDAD A SUS COMPAÑEROS

Al ser presentada por los conductores del programa, Paty Navidad dio un pequeño adelanto de lo que se verá de ella a lo largo de su participación en el reality show.

Lo que destacó de esas palabras es que ella habló de cómo es su personalidad y allí aprovechó para lanzar una advertencia que fue dirigida para los demás famosos que estarán en la convivencia.

“No me gusta la hipocresía, ni la falsedad, menos las personas de doble o triple cara, así que cuidado, no vayan a despertar mis demonios. Soy una persona totalmente distinta, soy muchas personalidades dentro de una misma y ¿saben qué? No me causa conflicto, todas nos llevamos muy bien”, comentó.

La polémica Paty Navidad convivirá en "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

ENFOCADA EN LA ARMONÍA Y LA COMPETENCIA

A Sabiendas de todo lo que ha ocurrido en ediciones anteriores del programa, Paty Navidad aseguró que no quiere que la gente termine odiándose debido a la convivencia.

Además, dejó en claro que esto es una competencia y que no se debe tomar nada de manera personal, así que es importante que se disfrute al máximo la estancia de cada uno.

“Espero que nos llevemos todos de lo mejor porque efectivamente estamos en un momento donde todo es bien bonito y armonioso, pero, a partir de mañana empezará otra realidad aquí dentro. Que no nos olvidemos que es un reality, que es una competencia, pero también es un juego, no nos olvidemos de divertirnos y de no tomar nada personal. A mí no me gustaría que saliéramos de aquí odiándonos”, añadió.

LOS PARTICIPANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3”