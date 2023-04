Si bien Juan Rivera decidió abandonar “La casa de los famosos 3″ a finales de febrero por motivos personales, él ha seguido muy vinculado al reality show de Telemundo. El cantante y productor musical ha seguido animando a sus excompañeros estando fuera de la famosa casa, pero una situación ocasionó que tome una drástica decisión.

El hermano de la fallecida Jenni Rivera ha estado muy activo en las redes sociales comentando todo lo que ocurre en “La casa de los famosos 3″ y apoyando en las galas a sus excompañeros. Sin embargo, el nivel de toxicidad que se respira alrededor del programa sobrepasó su paciencia.

Y es que el nivel de toxicidad, tanto entre los fanáticos como los exhabitantes, ha llevado a Juan Rivera a desvincularse de “La casa de los famosos 3″. El exparticipante lamentó la situación que se vive dentro y fuera de la famosa casa de Telemundo.

El hermano de Jenni Rivera participó en la tercera temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Juan Rivera / Instagram)

¿CUÁL ES LA DECISIÓN QUE TOMÓ JUAN RIVERA SOBRE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″?

Juan Rivera decidió desvincularse de “La casa de los famosos 3″. El cantante explicó que decidió tomar distancia del reality show de Telemundo debido a la toxicidad que se respira, tanto entre los fanáticos como de los exhabitantes.

“Créanme que he intentado de la mejor manera hacer el bien para todos mis compañeros. He intentado hablarles, darles los pocos consejos que he podido. He intentado mantener la paz para todos, participantes y fanáticos, pero la verdad al parecer quieren el mal, quieren y disfrutan la guerra, una que solo daña y causa dolor ajeno”, escribió Juan Rivera en su cuenta de Instagram.

“Evitaré hablar con cualquiera y ver publicaciones del show. La verdad solo envenenan el alma, pero eso es lo que quieren, eso es lo que les gusta y quieren causar dolor”, señaló el artista en otra parte del extenso texto que compartió en la red social.

Rivera abandonó "La casa de los famosos" el pasado lunes 27 de febrero (Foto:TV Azteca)

El hermano de la fallecida Jenni Rivera quería ayudar a varios de sus compañeros a desarrollar sus carreras como cantantes, tal y como lo dijo anteriormente durante su participación en la tercera temporada de “La casa de los famosos”. “Retiro los planes a futuro que tenía”, anunció.

Juan Rivera dijo que ha tratado en muchas ocasiones sin éxito de combatir la toxicidad que hay entorno a “La casa de los famosos 3″, pero no lo logró, por lo que decidió desvincularse del reality show.

“Este ambiente es tóxico de más. Acabaré mi trabajo en el proyecto de la mejor manera posible y apoyaré a quien mi corazón dicte. Ustedes ya saben quién es. Suerte y bendiciones a todos mis compañeros, que Dios me los bendiga en todo lo que hagan y emprendan. Mis mejores deseos y cariño para cada uno de ustedes”, sentenció.