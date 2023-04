¡Más sorpresas en el reality de Telemundo! Tras los últimos acontecimientos y salidas en “La casa de los famosos”, el conductor Héctor Sandarti anunció el pasado 12 de abril que ingresarán nuevos competidores al reality de convivencia más famoso de todo Latinoamérica. De esta forma, la lucha por los 200 mil dólares que entrega el programa se pone cada vez más interesante de cara al final de esta temporada.

A pocas semanas para el final de “La casa de los famosos 3″, las sorpresas para decir presente en el reality de Telemundo. Si bien ya tuvimos bastante con el esperado encuentro entre Paty Navidad y su adorado hijo canino, ahora las cosas parecen estar en otro nivel con las nuevas incorporaciones que se avecinarán antes de que acabe la temporada.

Y es que los cambios en el programa seguirán estando presentes hasta el final de las emisiones, pues el propio Sandarti se animó a dar algunos detalles de lo que serán las incorporaciones venideras antes de que acabe la tercera edición.

“Quiero decirles algo muy importante y es que hoy más que nunca es importante que ganen la prueba semanal, no solo porque es la última, también porque no estarán solos. La próxima semana en esa casa va a haber más gente con la que tendrán que compartir la comida, así que van a necesitar el total del presupuesto”, indicó Héctor el pasado 12 de abril.

El reality de Telemundo está en su tramo final (Foto: Héctor Sandarti / Instagram)

Aunque lo oficializó el propio Sandarti, la noticia ya estaba divulgada por todos los fanáticos del reality de Telemundo. Eso sí, fue un reconocido periodista y allegado a Paty Navidad quien brindó más detalles de las incorporaciones de lujo que se avecinan en el reality de convivencia más famoso del momento.

“LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″, ¿TENDRÁ NUEVOS INTEGRANTES?

Lo que parece ser una bomba de último momento no es más que la confirmación de las innovaciones que viene haciendo Telemundo para perfilarse como el líder de su horario. ¿Cuándo vendrán las nuevas caras en “La casa de los famosos”? En teoría, todo hace indicar que la próxima semana.

Ahora, una de las hipótesis que mayor fuerza está tomando en las últimas horas señala que los nuevos participantes serán en realidad amigos y familiares de los finalistas, ya que no sería dable que entren nuevos integrantes a romper la dinámica de competencia de todos los participantes cuando quedan pocos capítulos para el fin de esta tercera edición.

¿Podrá confirmarse Paty Navidad como la gran ganadora? Pues, estaremos atentos a cada una de las sorpresas de este sonado reality.

LO QUE SE SABE DE LOS NUEVOS INGRESOS A “LCDLF3″

El periodista mexicano Luis Magaña, quien posee una cercanía con Paty Navidad, se atrevió a brindar más detalles de quienes serán las nuevas incorporaciones al reality de convivencia.

“Sé que a partir de este momento en Telemundo me van a odiar para siempre y no le va a parecer agradable lo que voy a spoilear, pero si no lo hago yo lo va a hacer alguien más”, indicó Magaña en el programa de Youtube llamado “De historia en historia”.

Paty Navidad es una de las favoritas para ganar la tercera edición de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo")

En esa línea, el comunicador reveló a todos que serán 6 extraños los que ingresen a la casa, pero no entrarán a competir ni luchar por los 200 mil dólares, sino que harán fuerzas a los integrantes que aún quedan en competición.

“Van a entrar varias personas a apoyar a sus seres queridos por unos días, van a vivir con ellos allá adentro y después de eso ya nos saltamos a la final”, finalizó Magaña.

LO QUE SE SABE DE LA CUARTA TEMPORADA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

En plena transmisión del programa, Jimena Gallegó fue una de las primeras en anunciar más detalles de lo que será la nueva temporada del reality de convivencia. “¿Va a haber otra temporada o van a darse un break?”, le preguntó una televidente, a lo que la presentadora no dudó en responder: “No, va a haber otra temporada”.

La presentadora de Telemundo fue la encargada de compartir la noticia sobre el futuro de "La casa de los famosos" (Foto: Jimena Gállego / Instagram)

“Luego les digo cuándo y eso cuando ya me digan a mí, pero sí, va a haber otra temporada gracias a Dios y por supuesto gracias a ustedes”, agregó.