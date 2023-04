A finales de 2022, Héctor Sandarti y Jimena Gallegó hicieron un impactante anuncio previo al estreno de la tercera temporada de “La casa de los famosos 3″: dos integrantes del público se unirían a los participantes del popular reality de Telemundo.

Luego de varias semanas de casting, serían Raúl García y Monique Sánchez los dos los miembros de la audiencia que conseguirían su boleto para entrar en la controversial casa y cumplir el sueño de llevarse el gran premio, algo que consiguieron Alicia Machado e Ivonne Montero en la primera y segunda temporada, respectivamente.

Sin embargo, mientras que la influencer terminó retirándose del programa y fue reemplazada por Samira Jalil, “El amo de las orquídeas” consiguió llegar a la semifinal, siendo eliminado en la última semana de nominados.

El participante fue un miembro del público en unirse a "La casa de los famosos" (Foto: Raúl García / Instagram)

EL PASO DE RAÚL GARCÍA POR “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

En conversación con Mezcalent, el último eliminado del reality de Telemundo admitió que su participación fue un sueño cumplido.

“He aprendido que primero que todo, todos los sueños son válidos, que uno puede soñar y que los sueños se pueden cumplir. Como yo, que entré a ‘La Casa de los Famosos’ y yo lo veía algo superlejano, y hacerlo es increíble”, expresó.

Si bien estableció buena relación con todos los integrantes del programa, pues estuvo lejos de los escándalos, aunque cerca de los momentos más curiosos del show, hay algunos compañeros a los que extrañará.

“Gente que yo siento en mi corazón y que fuera de la casa me los voy a llevar, son Paty (Navidad), a José (Rodríguez), a Yameiry (La Materialista) y a Dania (Mendez)”, destacó.

Raúl García es el último eliminado de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo Realities / Instagram)

¿POR QUÉ ELIMINARON A RAÚL GARCÍA?

Durante la entrevista, el mexicano fue invitado a reflexionar sobre los motivos de su eliminación, algo que este indicaría que, pese a su alegría, no la estaba pasando tan bien en la competencia.

“Tal vez llegué a un momento donde la gente ya no se identificó conmigo, o donde la gente se identificó más con otras personas y vieron a otras personas con más ánimo, con más ganas de seguir adelante, ya que yo en las últimas semanas me sentía supertriste, ya cansado, y llegué al punto hasta de enfermarme”, confesó.

La revelación de la enfermedad sorprendió a más de uno, pues su padecimiento no se notó en las cámaras, donde siempre se mostró como un participante con mucha energía y buen humor.

“Yo me estaba enfermando porque adentro, como no tenemos ningún estímulo de nada, cualquier emoción que sientas es a mil; entonces sentir todas esas emociones todos los días hizo que mi cuerpo como que dijera ‘Raulito, algo está pasando y eso no es para ti’”, explicó.

Según el michoacano, las complicaciones con su salud comenzaron a acumularse una tras otra, por lo que su salida terminó favoreciendo a su proceso de recuperación.

“Y entonces me empezó a subir la presión, se me hinchó el colon, ya después la vejiga estaba mal y dije ‘no, eso no, tal vez mi cuerpo me está diciendo… Dios me está diciendo que es hora’, y yo, feliz”, añadió.