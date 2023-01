“La casa de los famosos 3″ de Telemundo se estrenará el martes 17 de enero del 2023, con nuevas estrellas que darán que hablar. Entre ellas, destacan nombres como Osmel Sousa, Paty Navidad y “La Materialista”.

Esta edición estará conducida por Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Además, es la primera temporada del reality en la que personas del público podrán ser parte de la competencia.

Lo cierto es que, desde el 9 de enero, los finalistas del casting masivo convivirán frente a la atenta mirada de la audiencia, quien tendrá la gran oportunidad de escoger a solo dos de ellos para que sean los nuevos integrantes del show televisivo oficial.

¿Quieres saber quiénes son los 10 finalistas del casting? A continuación, te los presentamos.

En "La casa de los famosos", los concursantes permanecerán aislados del mundo exterior (Foto: Telemundo)

¿QUIÉNES SON LOS 10 FINALISTAS DEL CÁSTING DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3”?

1. Christopher Carrasco

Christopher Carrasco tiene 25 años de edad y ha revelado que le apasiona la aventura y los deportes extremos. Es atleta de alto rendimiento y creador de contenido. Además, se caracteriza por ser extrovertido y su gusto por la fotografía y el gimnasio.

Uno de los finalistas del casting de "La casa de los famosos 3" (Foto: Christopher Carrasco / Instagram)

2. Guillermina Ibáñez

Guillermina Ibáñez es fundadora del restaurante Los Chilakillers. Quiere ingresar al reality para empoderar a las mujeres de más de 50 años, “a las cuales nos han dicho que ya no podemos, que ya no debemos, que ya estamos en una tercera edad, que ya debemos olvidarnos de nosotras porque ya somos abuelitas (...) y eso no es verdad.”

Una de las finalistas del casting de "La casa de los famosos 3" (Foto: Guillermina Ibáñez / Instagram)

3. Jairo Zapata

Jairo Zapata es un actor que quiere conocer nuevos destinos y conectar con personas de diversos temperamentos. Por ello, se considera perfecto para este programa.

Jairo Zapata es una de las diez personas seleccionadas que buscará formar parte de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

4. Paola Villalobos

Paola Villalobos es una actriz y conductora muy fan de “La casa de los famosos”. Ella cree que su ingreso al reality será una manera de conectar con el público, además afirma que pondría “el orden y el desorden en la casa”.

Una de las finalistas del casting de "La casa de los famosos 3" (Foto: Paola Villalobos / Instagram)

5. Raúl García

Raúl García se dedica profesionalmente al arte de las orquídeas. Tiene 36 años y es originario de Michoacán, México. Con su participación, quiere compartir su gran amor por la naturaleza.

Raúl García es uno de los finalistas del casting de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

6. Samira Salomé

Samira Salomé es una joven argentina de 31 años, con experiencia en realities españoles. Se considera bastante fría y calculadora, aunque también cálida y pasional.

Una de las finalistas del casting de "La casa de los famosos 3" (Foto: Samira Salomé / Instagram)

7. Romario Ariosa

Cantante, compositor y modelo de origen cubano. Él afirma estar listo para ser parte de la competencia: “Para mí siempre va a ser un honor y un orgullo compartir con grandes talentos”.

Uno de los finalistas del casting de "La casa de los famosos 3" (Foto: Romario Ariosa / Instagram)

8. Scarleth Hernández

Scarleth Hernández es una cantante de música regional mexicana de 24 años de edad. Se caracteriza por su alegría y buena vibra. En ese sentido, ella cree que sería la candidata perfecta para sumarse a los participantes oficiales del show televisivo.

Una de las finalistas del casting de "La casa de los famosos 3" (Foto: Scarleth Hernández / Instagram)

9. Miguel Ángel Álvarez

Miguel Ángel Álvarez es un actor colombiano, orgullosamente Paisa, y con experiencia en otros programas de tipo reality. Sueña con convertirse en un galán de la televisión latina.

Miguel Ángel Álvarez es uno de las finalistas del casting de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

10. Monique Sánchez

Monique Sánchez es una puertorriqueña de 24 años. La posibilidad de ingresar a “La casa de los famosos 3″ es planteada como una experiencia diferente y un reto divertido para ella, ya que le permitiría conocer “cómo se desarrollaría esa química entre participantes y personas que no conozco”.