La semana 4 de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” está dejando boquiabiertos a los televidentes, quienes no esperaban que Thalí García abandone el famoso reality de Telemundo este 14 de febrero. Además de esta noticia que dejó literalmente helados a los habitantes, así como al público, también se vivió momentos de amor en la convivencia por el Día de San Valentín, pues Aleska Génesis recibió la visita de Christian Estrada, con quien pasó momentos inolvidables en la suite, que tuvo que ser prestada por Lupillo Rivera, quien repitió por segunda semana consecutiva el liderazgo. Pero no todo es color de rosa, ya que las peleas nuevamente estuvieron a la orden del día, uno de los más intensos fue el de Maripily con Aleska Génesis. ¿Será acaso que ha nacido una rivalidad entre ellas que provocará que ya no quieran verse las caras? Lo sabremos hoy jueves, que es día de nominación.

Recordemos que hasta el momento hay tres eliminados: Christian Estrada, Leslie Gallardo y Fernando Lozada, quienes no pudieron convencer al público para permanecer en el show; de otro lado, hay un abandono que es el de García.

LOS NOMINADOS DE LA SEMANA 4 EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

Esta semana 4, ¿quiénes serán las personas que estarán con un pie fuera del programa? Si nos dejamos llevar por las rivalidades que se vienen armando, podrían salir Maripily y Génesis, aunque los cuarto ya estarían armando sus estrategias, por lo que Tierra se mantendrá firme por seguir unida, pese a tener una baja por abandono. Mientras que en Agua, Guty Carrera plantea que sólo se diviertan para no estar tensionados, y en Fuego buscarían protegerse entre ellas.

Con motivo de San Valentín, no sólo Génesis recibió una gran sorpresa, también lo hizo Mariana González, a quien su esposo Vicente Fernández Jr. le llevó una serenata que emocionó a todos; otro detalle fue el que hizo el hijo de Maripily que no tuvo mejor idea que sobrevolar con un helicóptero y lanzar flores, aunque no pudo verlo porque cerraron el techo.

Pero quien no se da por vencido es Clovis Nienow, pues a pesar de que su musa recibió a Estrada en la suite, él le dio un presente hecho con sus propias manos.

Asimismo, antes que Thalí tome la decisión de marcharse del reality, ella tuvo un cruce de palabras con Rodrigo Romeh, delante de Lupillo Rivera, quien no entendía qué estaba pasando.

UNO DE LOS NOMINADOS SERÁ SALVADO POR EL LÍDER

Tomando en cuenta que por segunda semana consecutiva, el liderazgo lo ganó Lupillo Rivera, él tendrá la facultad de salvar a uno de sus compañeros que estarían con un pie fuera de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, esto siempre y cuando no pierda este beneficio, ya que uno de los habitantes podría arrebatárselo. De mantener su posición, la decisión que tome se conocerá el viernes.

Una vez que se sepa el nombre del afortunado, el resto de los nominados dependerán del voto del público.

Cabe recordar que tras haber ganado el liderazgo, el cantante de corridos decidió llevar nuevamente a Thalí García a la suite, algo que aceptó muy gustosa, pero no pudieron disfrutar de las comodidades porque tuvieron que prestárselo a Genesis y Christian. Lamentablemente, cuando volvieron, la actriz decidió abandonar todo.