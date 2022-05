“La casa de los famosos” 2 no ha cumplido aún una semana de estreno pero ya ha resonado la farándula mexicana. La segunda temporada del reality show de las estrellas, que transmite Telemundo y que hizo su debut el pasado 10 de mayo, promete ser más sonora que su antecesora. Y es que la presencia de celebridades como Niurka, Toni Costa, Laura Bozzo, Mayeli Alonso y el “Potro” -entre otros- en una sola casa durante 24 horas, los 7 días de la semana, puede generar eso y mucho más.

Precisamente, el último mencionado es ahora el centro de la noticia en redes sociales. Como se recuerda, Luis Caballero, más conocido como el “Potro”, sostuvo un noviazgo con Michelle Vieth en 2019, pero una vez que la relación se terminó, ninguno de los dos salió a dar razón de los motivos que los llevó a romper... sin embargo, ahora ya se conocen.

El actor mexicano de 29 años y exparticipante de otro célebre reality show como “Acapulco Shore”, fue captado mientras charlaba con su compañero Eduardo Rodríguez, a quien le reveló los motivos por los que decidió terminar la relación con la también actriz azteca más allá de la buena química, que asegura, existía entre ambos.

La pareja dio a conocer su relación a finales de 2019 (Foto: Tu casa TV)

EL “POTRO” REVELÓ LOS MOTIVOS POR LOS QUE TERMINÓ CON MICHELLE VIETH

Luis Caballero le contó a Rodríguez que el exesposo de Vieth no tenía autocontrol y aún estaba encima de ella, por lo que el “Potro” acabo recibiendo amenazas. Incluso se vio en la necesidad de cambiar de automóvil para evitar ser seguido por el ex de la artista.

“Se salió de control su exmarido, psicológicamente (y se señaló la cabeza), la tiene amenazadísima”, comenzó diciendo Caballero, quien aseguró que la expareja de Michelle era controlador y constante amenazaba a la actriz. “Me alejé también por mi paz mental, wey”, le dijo a Eduardo Rodríguez.

“Tuve que cambiar de coche, con chofer, porque me seguía, me amenazaba... Yo ya estaba de ‘wey, me van a matar’”, prosiguió contando el “Potro”, quien a su vez admitió que la diferencia de edades con Michelle Vieth -actualmente con 42 años- también fue otro de los factores de que la relación no funcionase.

“Ahora, también estábamos en otro canal, wey... ella con su edad, con sus hijos, sus responsabilidades... Me cae increíble, pero sí, pobrecita, se rifa y trabaja, saca adelante a sus hijos cañón, pero las malas decisiones de los weyes con los que ha estado, ¡pobre!”, agregó.

La actriz de 42 años ha vuelto a la televisión. Ahora es conductora del magazine "Cuéntamelo ya!"

EL “POTRO” ASEGURA QUE EXESPOSO DE MICHELLE VIETH NO LA DEJABA ACTUAR EN NOVELAS

En otro momento, Luis Caballero afirmó que está feliz por cómo le va ahora a Michelle Vieth, pues ha podido volver a la actuación en telenovelas, profesión que había dejado relegada a causa de su exmarido, quien en su momento le prohibía actuar.

“Ahora ha regresado a las novelas, le está yendo bien, me alegro por ella, porque ella quería volver a eso, pero su ex no la dejaba”, sentenció. Vieth participó el 2021 en el melodrama “Mi fortuna es amarte” y en la segunda temporada del reality “Bailan las estrellas en HOY”.